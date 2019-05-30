На турнире претенденток по шахматам в Казани собрались сильнейшие шахматистки мира

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в столице Республики Татарстан открылся турнир претенденток по шахматам. Соревнование, где 8 сильнейших шахматисток будут бороться за выход на матч за звание чемпионки мира, завершится 18 июня.

В соревновании с призовым фондом 200 тысяч евро примут участие восемь выдающихся гроссмейстеров современности: Мария Музычук (Украина, рейтинг ФИДЕ 2563), Екатерина Лагно (Россия, 2554), Александра Костенюк (Россия, 2546), Анна Музычук (Украина, 2539), Александра Горячкина (Россия, 2522), Тань Чжунъи (Китай, 2513), Нана Дзагнидзе (Грузия, 2510) и Валентина Гунина (Россия, 2506). Пятеро из них попали на турнир по рейтингу, трое — по отбору.

Торжественное открытие турнира прошло в отеле Kazan Palace. Шоу барабанщиков, вокально-танцевальный ансамбль «Бал», брейкеры из команды Action вместе с балетной труппой Allegro вызвали восторг гостей церемонии открытия. Также выступил заслуженный артист Татарстана Айдар Сулейманов, завершили шоу юные певцы из хора Игоря Крутого в Казани.

Исполнительный директор ФИДЕ Виорел Бологан назвал казанский турнир историческим событием: «Сегодня женский турнир претенденток выводит женские шахматы на свой уровень. Впервые женский турнир проходит по такой системе, хорошо зарекомендовавшей себя в мужских шахматах: 8 претенденток сыграют в два круга (каждая участница сыграет с каждой соперницей по две партии — одну белыми фигурами и одну черными). Будет много интересных партий, а главной интригой станет имя победителя».

Заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев подчеркнул, что Казань — это спортивная столица России. «Приятно принимать у себя такой важный турнир, но, как спортивная столица России, мы его заслужили. Нам привычно принимать у себя соревнования самого высокого уровня. Для этого у нас есть все условия: команды, школы, политическая воля для организации таких турниров. Вот в августе в Казани пройдет чемпионат мира по рабочим профессиям. Данный турнир претенденток позволит нам сверить часы, насколько мы готовы к таким соревнованиям. Радует, что из восьми претенденток — половина россиянки. Это говорит о высоком уровне женской школы шахмат России», — подчеркнул Шайхразиев.

Исполнительный директор РШФ Марк Глуховский отметил, что Казань — это шахматный город: «С момента проведения последнего турнира претенденток прошло 22 года — в 1997 году в Казани этот турнир выиграла Алиса Галлямова, которая входит в организационный комитет нынешнего турнира. Турнир обещает быть очень интересным, и выиграть его будет чрезвычайно сложно. А Казань — город шахмат. У вас есть команда — чемпион Европы, вчера здесь стартовал Мемориал Рашида Нежметдинова с участием более двухсот шахматистов, 1 июня начнется детский этап Кубка России. В Казани в 1999 году состоялся поединок Алисы Галлямовой и Се Цзюнь, в 2011 году прошли матчи претендентов, спустя год в Казани провели один из этапов женского Гран-при ФИДЕ, а в 2014-м — Суперфиналы чемпионатов России среди мужчин и женщин».

Шахтматисток, одетых в элегантные платья, представил главный судья соревнований — канадец Хал Бонд. Затем уже за закрытыми дверями прошло первое техническое совещание по кандидаткам.

Согласно жеребьевке, которая прошла в Москве 30 апреля с участием президента ФИДЕ Аркадия Дворковича и сильнейшей шахматистки в истории, почетного вице-президента ФИДЕ Юдит Полгар (Венгрия), в первом туре, который состоится 31 мая, будут сыграны следующие партии: В. Гунина — Е. Лагно, А. Костенюк — А. Горячкина, Н. Дзагнидзе — Тань Чжунъи, М. Музычук — А. Музычук.

Турнир пройдет в отеле «Ногай».

Для любителей шахмат будет открыт шатер на улице Баумана рядом с местом проведения соревнования. В игровые дни в шатре будет комментировать партии на русском языке международный гроссмейстер Сергей Шипов. В выходные дни турнира претенденток шатер станет центром проведения дополнительной программы, в которую войдут блиц-турниры, мастер-классы, творческие встречи и сеансы одновременной игры с известными гроссмейстерами.

Победительница турнира претенденток получит право сыграть матч на первенство мира с действующей чемпионкой Цзюй Вэньцзюнь (Китай).

Организаторы турнира претенденток — ФИДЕ, Российская шахматная федерация, Правительство Республики Татарстан, Министерство спорта Республики Татарстан и мэрия Казани.

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