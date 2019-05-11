В Татарстане установится жаркая и влажная погода

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Завтра, 30 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы, информирует Гидрометцентр РТ.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», при грозах вероятны кратковременные усиления юго-западного ветра до 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до 12 градусов выше нуля. В светлое время суток температура воздуха составит от +27 до +32 градусов.

Согласно предварительному прогнозу татарстанских синоптиков, жаркая погода на территории республики сохранится и в выходные дни.

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