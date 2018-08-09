В Татарстан придет 33-градусная жара

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). На этой неделе погода в Татарстане продолжит меняться: в четверг и пятницу столбики термометров могут подняться до 33 градусов тепла. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Как сообщало до этого ИА «Татар-информ», завтра, 28 мая, на территории республики вероятны кратковременные дожди, ночью и утром местами опустится туман. Днем температура воздуха составит от 21 до 26 градусов тепла.

В ночь на среду, 29 мая, теплый фронт может принести с собой небольшой дождь, но в светлое время суток осадки маловероятны. В дневные часы воздух прогреется до +24, +29 градусов.

В четверг, 30 мая, и в пятницу, 31 мая, обширный антициклон будет определять погоду в Татарстане. Погода будет жаркой не только из-за принесенной им очень теплой воздушной массы, но и из-за малого числа облаков и южного ветра. Температура воздуха днем может достигнуть 27–33 градусов тепла.

Согласно предварительному прогнозу татарстанских синоптиков, жара на территории республики сохранится и в выходные дни – 1 и 2 июня.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев анонсировал возвращение в регион теплой погоды.

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