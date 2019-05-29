После полудня в Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ сегодня и завтра в республике ожидается ухудшение погодных условий.

«Сегодня после 15 часов и завтра днем местами в Татарстане возможны грозы и сильный ветер до 20 метров в секунду», – сообщили в Гидрометцентре РТ.

МЧС Татарстана напоминает, что при сильном ветре, грозе и дожде, находясь на улице, нужно избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин, также рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять у непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.

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