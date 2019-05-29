Фарид Мухаметшин: Предварительное голосование «Единой России» показало рост активности татарстанцев

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Предварительное голосование партии «Единая Россия» показало рост активности татарстанцев – явка на счетные участки составила 13,6%. Об этом заявил сегодня на заседании президиума Госсовета РТ глава парламента республики Фарид Мухаметшин.

«Предварительное голосование “Единой России” завершено. Вчера были подведены окончательные итоги, опубликованы списки. Мы увидели рост активности населения: в 2016 году, когда состоялись выборы депутатов Госдумы, явка составила 1%, а в этом году почти 14% татарстанцев от числа зарегистрированных избирателей проявили интерес к предварительному голосованию», – сказал Председатель Госсовета РТ.

По словам Фарида Мухаметшина, важность праймериз отметили и другие политические партии. «Другие политические партии, я с ними беседовал, сказали, что это очень важно и нужно. Думаю, предварительное голосование – это неплохая форма работы с населением по изучению проблем, волнующих жителей», – заключил он.

В Татарстане, как и по всей стране, 26 мая прошло предварительное голосование партии «Единая Россия». В республике было открыто 460 участков для голосования, на которых работали 1909 членов участковых счетных комиссий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что наибольшее число голосов на предварительном голосовании получили Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, создатель сети полилингвальных детских садов и школы «Бала-сити» Альбина Насырова, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, а также гендиректор ТНВ Ильшат Аминов.

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