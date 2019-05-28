Мухаметшин назвал пятерку лидеров праймериз «Единой России»

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и секретарь татарстанского отделения «Единой России» озвучил журналистам пятерку лидеров предварительного голосования партии.

«Мы подвели итоги предварительного голосования. Очень много новых, интересных людей. Мы делаем вывод, что это желание нашего избирателя к обновлению и омоложению состава депутатского корпуса с сохранением той преемственности, которая позволит продолжить курс развития Татарстана и в будущем», — отметил Мухаметшин.

В пятерку кандидатов в депутаты Госсовета РТ, получивших наибольшее число голосов на предварительном голосовании, вошли председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель команды «Камаз-Мастер» Владимир Чагин, создатель сети полилингвальных детских садов и школы «Бала-сити» Альбина Насырова, министр сельского хозяйства Марат Ахметов, а также гендиректор ТНВ Ильшат Аминов.

26 мая жители республики приняли решение о том, кого татарстанская «Единая Россия» выдвинет кандидатом на выборах депутатов Госсовета РТ. В предварительном голосовании приняли участие более 400 тыс. татарстанцев. Явка составила 13,6%. Голосование прошло организованно, жалоб не поступало, сообщила секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

В Татарстане работали 460 счетных участков с 1 тыс. 909 членами участковых счетных комиссий. Голосование рейтинговое — каждый избиратель мог поддержать сразу нескольких кандидатов, указанных в бюллетене. Кроме того, впервые можно было проголосовать, не выходя из дома, — с помощью электронного голосования.

Всего в праймериз татарстанской «Единой России» приняло участие 222 кандидата, каждый четвертый из них не является членом партии.

Все кандидаты реализовали масштабную информационно-агитационную работу: провели свыше 400 встреч с избирателями, работа велась в том числе в новых форматах дискуссионных и стратегических сессий. Также было организовано 200 площадок дебатов.

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