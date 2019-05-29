Дату выборов депутатов Госсовета РТ назначат на 48-м заседании республиканского парламента 5 июня

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). 48-е заседание Государственного Совета Татарстана состоится 5 июня. На нем парламентарии утвердят дату проведения выборов депутатов Госсовета республики шестого созыва. Об этом стало известно сегодня на заседании президиума парламента РТ.

«В этом году истекает срок полномочий Государственного Совета Татарстана пятого созыва. Выборы депутатов парламента республики назначаются Госсоветом РТ. Законодательством установлено, что днем голосования на выборах является второе воскресенье сентября. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 и не позже чем за 90 дней до даты голосования. В связи с этим на заседании планируется рассмотреть вопрос „О назначении выборов депутатов Государственного Совета РТ шестого созыва”», – рассказала секретарь республиканского парламента Лилия Маврина.

На предстоящем заседании Госсовета РТ депутаты рассмотрят 28 вопросов, внесенных в повестку дня. Среди них – 13 республиканских законопроектов, три из которых подготовлены ко второму чтению, остальные – к первому.

Во втором чтении парламентарии обсудят законопроекты, которыми вносятся изменения в следующие Законы РТ: «Об административно-территориальном устройстве РТ», «О Счетной палате РТ», «Об Уполномоченном по правам ребенка в РТ».

В первом чтении будут рассмотрены законопроекты, касающиеся изменений в таких законах, как «О налоге на имущество организаций», «О приватизации государственного имущества РТ», «О ветеринарном деле в РТ», «О свободе совести и о религиозных объединениях», «О реализации прав граждан на предоставление им жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования», а также проект закона «О библиотеках и библиотечном деле».

Кроме того, парламентскими комитетами подготовлены законодательные инициативы Госсовета РТ по внесению в Госдуму трех федеральных законопроектов. Они связаны с изменениями в законах «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», «Об охране окружающей среды».

На правительственном часе депутаты заслушают информацию о работе, проводимой в Татарстане по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. На заседании также прозвучит отчет Кабинета Министров РТ о первых итогах перехода к новой системе обращения с отходами производства и потребления.

Заседание президиума Госсовета РТ прошло под председательством главы парламента Фарида Мухаметшина.

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