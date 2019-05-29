В Верховном суде началось обсуждение вердикта присяжных по делу об убийстве студента из Чада

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Верховном суде РТ началось обсуждение вердикта присяжных по делу об убийстве темнокожего студента КФУ из Чада.

Сегодня после роспуска коллегии присяжных заседателей суд рассмотрит материалы, которые не подлежали оглашению в их присутствии, – характеристики подсудимых и информацию о том, как были добыты те или иные доказательства.

Государственный обвинитель сначала зачитал характеристики ключевых обвиняемых – Романа Халилова и Руслана Архипова. Напомним, присяжные признали их виновными в убийстве студента из Чада и нападении на выходцев из стран ближнего зарубежья.

Из зачитанного прокурором следует, что Роман Халилов уже был судим за нападение и ограбление. А судя по заключению судмедэкспертов, он вменяем и полностью осознает свои действия.

Гособвинитель озвучил, что Руслан Архипов до смены имени и фамилии был Хиалеевым. На вопрос почему решился поменять, подсудимый ответил: «По личным причинам».

Он, как выяснилось, тоже уже был судим – за размещение в Интернете экстремистских материалов.

В ближайшее время суд приступит к обсуждению доказательств, приведенных присяжными. По окончании рассмотрения материалов, которое займет не один день, суд удалится в совещательную комнату для вынесения решения о мерах наказания.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Верховный суд РТ с участием присяжных заседателей рассматривает дело об убийстве темнокожего студента КФУ. По версии следствия, единственной причиной нападения стала межнациональная ненависть. Обвиняемыми по делу проходят Руслан Архипов и Роман Халилов. Вместе с ними на скамье подсудимых оказались Адель Аскаров и Ростислав Малахов, которых обвиняют в разжигании межнациональной ненависти и участии в экстремистском сообществе. На прошлой неделе присяжные единогласно признали Халилова и Архипова виновными в совершенных преступлениях.

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