В Казани присяжные единогласно признали подсудимых виновными в убийстве студента КФУ из Чада

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Верховном суде РТ присяжные заседатели вынесли единогласное решение о виновности Романа Халилова и Руслана Архипова в убийстве темнокожего студента КФУ из Чада 24-летнего Махджуба Тиджани Хассана.

Восемь присяжных заседателей признали подсудимых виновными в убийстве 24-летнего студента КФУ, а также в нападении на выходцев из ближнего зарубежья и в поджоге автомобиля одного из иностранцев.

Кроме того, присяжные также единодушно признали Архипова и Халилова виновными в публичных призывах к экстремисткой деятельности, в разжигании ненависти и вражды к лицам неславянской внешности, в создании экстремистского сообщества и в пропаганде экстремизма в Интернете.

Вскоре судебное следствие возобновится, но уже без участия присяжных. Суду предстоит определить степень вины каждого из подсудимых и назначить им сроки для отбывания наказаний.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Верховный суд РТ с участием присяжных заседателей рассматривает дело об убийстве темнокожего студента КФУ. Обвиняемыми по делу проходят Руслан Архипов и Роман Халилов. Вместе с ними на скамье подсудимых оказались Адель Аскаров и Ростислав Малахов, которых обвиняют в разжигании межнациональной ненависти и участии в экстремистском сообществе.

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