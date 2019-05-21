Елена Кривопатре

21 мая 2019, 13:09

Происшествия

Обвинитель: У нас нет сомнений в виновности подсудимых по делу об убийстве темнокожего студента КФУ

Рекомендуем

Происшествия

Обвинитель: У нас нет сомнений в виновности подсудимых по делу об убийстве темнокожего студента КФУ

Фото: архив

В Верховному суде РТ начали прения по делу об убийстве студента КФУ из Республики Чад.

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня в Верховном суде Республики Татарстан начались прения по делу об убийстве темнокожего студента КФУ из Чада 24-летнего Махджуба Тиджани Хассана.

Первым выступил государственный обвинитель.

«У нас нет сомнений в предъявленном обвинении Аскарову, Малахову, Халилову и Архипову. Если у некоторых из вас сомнения еще остались, полагаю, что после нашего выступления их остаться у вас не должно», – обратился Сергей Якунин к присяжным.

О том, что обвиняемые имеют национал-социалистические взгляды, говорят их одежда, татуировки и увлечения, продолжил гособвинитель. Он напомнил, что подсудимые имеют псевдонимы: Халилов - Пуф, Архипов - Автоном, Малахов - Фашист.

Кроме этого, прокурор напомнил, что подсудимые Халилов, Архипов и Аскаров дали признательные показания во время следствия. К слову, в суде свою причастность к преступлениям они стали отрицать.

Прокурор обратил внимание присяжных на письма, которые подсудимые писали из СИЗО своим друзьям. В одном из них говорилось, что если бы они совершили свои преступления в преддверии ЧМ по футболу, то в Казань приехало бы меньше туристов.

На сегодняшнее судебное заседание пришел брат убитого студента, а также пострадавшие от рук подсудимых.

Перед началом судебного заседания адвокат подсудимого Малахова ходатайствовала о восстановлении судебного следствия, так как ей, по ее словам, были предоставлены данные, которые могли бы повлиять на решение присяжных заседателей.

Суд отклонил просьбу защитника, посчитав, что доказательства не относятся к существу предъявленного обвинения.

Сергей Якунин напомнил присяжным о преступлениях, в которых обвиняют всех четверых.

«Халилов нанес Махджубу Тиджани Хассану удары молотком, а Архипов – ножом, в результате чего пострадавший скончался на месте», – зачитал прокурор.

По информации следствия, пострадавшие от рук Халилова и Архипова получили тяжелые травмы, от некоторых не оправились до сих пор.

Кроме того, по слова гособвинителя, Аскаров и Малахов вели пропаганду экстремизма в Интернете и привлекали к неонацистскому сообществу новых участников.

По окончании прений присяжным заседателям предстоит вынести свой вердикт о виновности либо непричастности подсудимых к предъявленным им обвинениям.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Верховный суд РТ с участием присяжных заседателей рассматривают дело об убийстве темнокожего студента КФУ. По версии следствия, единственной причиной нападения стала межнациональная ненависть. Обвиняемыми по делу проходят Руслан Архипов и Роман Халилов. Вместе с ними на скамье подсудимых оказались Адель Аскаров и Ростислав Малахов, которых обвиняют в разжигании межнациональной ненависти и участии в экстремистском сообществе.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Полтора года в колонии проведет дебошир из Челнов, ворвавшийся в ночной клуб с ружьем
Новости дня
13:35
Метеорологи предупреждают жителей и гостей Татарстана о сильном ветре

Ухудшение погодных условий ожидается днем в среду, 22 мая.

13:25
Президент РТ: При подготовке к WorldSkills-2019 обновятся городская и транспортная инфраструктуры

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа.

13:18
Рыжеволосая Джульетта и бразильский Ромео из Берлина покорили Нуриевский фестиваль

Зарубежные солисты назвали свое участие в казанской постановке известнейшего балета самым сумасшедшим экспериментом в жизни.

13:15
Полтора года в колонии проведет дебошир из Челнов, ворвавшийся в ночной клуб с ружьем

Инцидент произошел в конце декабря прошлого года возле клуба «Золотой шар».

13:10
Президент РТ: Необходимо уже сейчас подумать о наследии МВЦ «Казань Экспо»
13:09
Обвинитель: У нас нет сомнений в виновности подсудимых по делу об убийстве темнокожего студента КФУ

В Верховному суде РТ начали прения по делу об убийстве студента КФУ из Республики Чад.

13:04
Россельхознадзор по РТ: На сегодняшний день в республике отсутствует угроза птичьего гриппа

С начала 2019 года в Татарстане выявлено 35 случаев перевозки поднадзорных грузов без ветеринарных сопроводительных документов.

12:57
Правительство РФ выделит 631 млн рублей на подготовку Деревни Универсиады к WorldSkills-2019

В Деревне Универсиады будут проживать 5,5 тыс. участников 45-го мирового чемпионата по профмастерству.

12:54
Мухаметшин дал старт конкурсу социально ориентированных НКО

Татарстанские некоммерческие организации получат 35 млн рублей на реализацию социальных проектов, отметил глава татарстанского парламента.

12:46
Дамир Фаттахов: Бюджет летней оздоровительной кампании РТ вырос до 1,5 млрд рублей

В этом году 218,6 тысяч детей из Татарстана отдохнут в летних оздоровительных лагерях.

12:30
В турецком филиале Музея соцбыта открылась новая выставка «Мяч и вода»

Выставка открылась в Турции и стала частью мероприятий, проводимых в рамках фестиваля российского спорта для соотечественников, живущих за рубежом.

12:26
Президент РТ провел переговоры с главой «Росатома» о подготовке к WorldSkills-2019

Руководитель госкорпорации Алексей Лихачев прибыл в Казань на финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

12:20
Резидент «Сколково» на WorldSkills презентует компании РТ дрона для мониторинга объектов

Стоимость беспилотника с зарядной станцией и обучением специалистов составляет почти миллион рублей.

12:15
В Казани будут судить создателя финансовой пирамиды, обманувшего вкладчиков на 300 млн рублей

В общей сложности от действий КПК «Сберфинанс» пострадал 1221 вкладчик.

12:14
Минниханов обсудил с Паршиковой развитие спортивной инфраструктуры в Татарстане

Заместитель министра спорта России прибыла в Казань на мероприятия, проводимые в рамках VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

12:09
Ректор КНИТУ-КАИ: WorldSkills - это драйвер популяризации рабочих профессий

Самое главное в подготовке к турнирам — чтобы у детей была возможность на практике реализовывать свои идеи, признался Гильмутдинов.

12:09
Казанец продает на Avito два двигателя от Ту-144 за 20 млн рублей

В КНИТУ-КАИ, на территории которого установлен самолет Ту-144, в связи с публикацией объявления проводят служебную проверку.

12:02
Минниханов: «Мы готовы поддерживать тюрингских бизнесменов, которые пожелают работать в Татарстане»

Премьер-министр Тюрингии пригласил Президента Татарстана посетить Германию с рабочим визитом.

12:01
Для участников и гостей соревнований WorldSkills-2019 пустят бесплатные автобусы-шаттлы

Бесплатные автобусы-шаттлы будут курсировать до главной площадки соревнований «Казань Экспо».

11:54
Татьяна Голикова прибыла в Казань для участия в финале чемпионата WorldSkills Russia

Вице-премьер России и Президент Татарстана выступят на пленарной сессии национального чемпионата по профессиональному мастерству.

11:51
В Казани автобус вылетел на встречку и протаранил ограждение

В результате ДТП пострадала 37-летняя пассажирка общественного транспорта.

11:48
В июне казанский Музей соцбыта откроет выставку о водном поло «Мяч и вода»
11:34
Беспрецедентное решение: на капремонт лагерей за три года РТ направит 7 млрд рублей
11:14
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности поездок во Францию

Ухудшение эпидемиологической обстановки в стране связано с увеличением численности комаров - переносчиков лихорадок Зика, денге и чикунгунья.

11:07
Пенсионер получил перелом ребер, упав в казанском автобусе

ДТП произошло накануне днем напротив дома № 16 по улице Академика Парина.

События