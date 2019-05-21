Обвинитель: У нас нет сомнений в виновности подсудимых по делу об убийстве темнокожего студента КФУ

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня в Верховном суде Республики Татарстан начались прения по делу об убийстве темнокожего студента КФУ из Чада 24-летнего Махджуба Тиджани Хассана.

Первым выступил государственный обвинитель.

«У нас нет сомнений в предъявленном обвинении Аскарову, Малахову, Халилову и Архипову. Если у некоторых из вас сомнения еще остались, полагаю, что после нашего выступления их остаться у вас не должно», – обратился Сергей Якунин к присяжным.

О том, что обвиняемые имеют национал-социалистические взгляды, говорят их одежда, татуировки и увлечения, продолжил гособвинитель. Он напомнил, что подсудимые имеют псевдонимы: Халилов - Пуф, Архипов - Автоном, Малахов - Фашист.

Кроме этого, прокурор напомнил, что подсудимые Халилов, Архипов и Аскаров дали признательные показания во время следствия. К слову, в суде свою причастность к преступлениям они стали отрицать.

Прокурор обратил внимание присяжных на письма, которые подсудимые писали из СИЗО своим друзьям. В одном из них говорилось, что если бы они совершили свои преступления в преддверии ЧМ по футболу, то в Казань приехало бы меньше туристов.

На сегодняшнее судебное заседание пришел брат убитого студента, а также пострадавшие от рук подсудимых.

Перед началом судебного заседания адвокат подсудимого Малахова ходатайствовала о восстановлении судебного следствия, так как ей, по ее словам, были предоставлены данные, которые могли бы повлиять на решение присяжных заседателей.

Суд отклонил просьбу защитника, посчитав, что доказательства не относятся к существу предъявленного обвинения.

Сергей Якунин напомнил присяжным о преступлениях, в которых обвиняют всех четверых.

«Халилов нанес Махджубу Тиджани Хассану удары молотком, а Архипов – ножом, в результате чего пострадавший скончался на месте», – зачитал прокурор.

По информации следствия, пострадавшие от рук Халилова и Архипова получили тяжелые травмы, от некоторых не оправились до сих пор.

Кроме того, по слова гособвинителя, Аскаров и Малахов вели пропаганду экстремизма в Интернете и привлекали к неонацистскому сообществу новых участников.

По окончании прений присяжным заседателям предстоит вынести свой вердикт о виновности либо непричастности подсудимых к предъявленным им обвинениям.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Верховный суд РТ с участием присяжных заседателей рассматривают дело об убийстве темнокожего студента КФУ. По версии следствия, единственной причиной нападения стала межнациональная ненависть. Обвиняемыми по делу проходят Руслан Архипов и Роман Халилов. Вместе с ними на скамье подсудимых оказались Адель Аскаров и Ростислав Малахов, которых обвиняют в разжигании межнациональной ненависти и участии в экстремистском сообществе.

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