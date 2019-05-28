Роза Валеева: Слово «услуга» в отношении педагогики двигает нас назад

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Александра Давыдова). Замдиректора по международной деятельности, завкафедрой педагогики КФУ, заслуженный деятель науки РТ Роза Валеева считает, что слово «услуга» не применимо в отношении педагогики и двигает профессию назад. Такое мнение она высказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной V Международному форуму по педагогическому образованию IFTE «Развитие профессиональных компетенций учителя: основные проблемы и ценности».

«Я думаю, что это была большая ошибка, когда появилось понятие „услуга“ по отношению к образованию. Учительская профессия — это миссия и призвание, которому педагог следует в течение всей своей жизни», — отметила спикер.

Валеева также добавила, что педагогу необходимо заботиться о комфорте каждого ученика в классе. По ее мнению, учитель должен направлять своих воспитанников, оказывать им помощь в самореализации.

«В этом суть гуманистической педагогики. Я считаю, что слово „услуга“ в этом отношении двигает нас назад», — заключила Роза Валеева.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани 29 — 31 мая пройдет V Международный форум по педагогическому образованию IFTE «Развитие профессиональных компетенций учителя: основные проблемы и ценности». В мероприятии примут участие педагоги 140 российских и 75 зарубежных университетов, сообщает Минобрнауки РТ.

На конференции, посвященной идеям Януша Корчака, в рамках форума вручат «Орден Улыбки». Награды в 2019 году удостоена профессор МПГУ Ирина Демакова.

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