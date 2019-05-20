Образовательный форум IFTE в Казани соберет педагогов 140 российских и 75 зарубежных университетов

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В Казани 29 – 31 мая пройдет V Международный форум по педагогическому образованию IFTE «Развитие профессиональных компетенций учителя: основные проблемы и ценности». В мероприятии примут участие педагоги 140 российских и 75 зарубежных университетов, сообщает Минобрнауки РТ.

«В качестве спикеров на форуме выступят представители университетов Оксфорда, Дублина и других. Более 600 ученых обсудят актуальные проблемы подготовки будущего учителя к педагогической деятельности в поликультурном образовательном пространстве», – говорится в сообщении министерства.

Форум позволит педагогам из разных стран ознакомиться с передовой практикой педагогического образования, обменяться учебными технологиями, материалами и опытом работы.

Планируется проведение четырех международных научно-практических конференций: «Непрерывное педагогическое образование: новые концепции и технологии», «Молодой педагог: адаптация и профессиональное становление», «Исследовательски-ориентированное педагогическое образование», «Идеи Януша Корчака в подготовке будущего учителя».

Международный форум по педагогическому образованию (International Forum on Teacher Education) проводится Институтом психологии и образования КФУ. Он направлен на изучение тенденций и особенностей модернизации педагогического образования в России и мире, анализ и обобщения теоретических и практических подходов к модернизации педагогического образования.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.