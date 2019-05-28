На международном форуме IFTE в КФУ обладателя «Ордена Улыбки» заставят выпить лимонный сок

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Александра Давыдова). На конференции, посвященной идеям Януша Корчака, которая пройдет в Казанском федеральном университете в рамках международного форума по педагогическому образованию IFTE, вручат «Орден Улыбки». Награды в 2019 году удостоена профессор МПГУ Ирина Демакова. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала замдиректора по международной деятельности, завкафедрой педагогики КФУ, заслуженный деятель науки РТ Роза Валеева.

«Среди самых необычных наград, которые есть в мире — „Орден Улыбки“. Он присуждается выдающимся деятелям, писателям, религиозным деятелям, артистам, педагогам, психологам, которые в своей деятельности принесли радость детям», — отметила спикер, добавив, что на церемонию награждения приедет президент Международной Корчаковской ассоциации, экс-омбудсмен по правам ребенка в Польше Марек Михалек.

Валеева также подчеркнула, что обладателя ордена выбирает международная комиссия, состоящая из 60 человек. В 2019 году награды удостоена вице-президент Российского общества Януша Корчака, профессор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Ирина Демакова.

«Один из интересных ритуалов — когда дети вручают номинанту стакан лимонного сока, выжатого прямо на сцене. Награждаемый должен выпить его в присутствии всех и при этом — улыбаться. Посмотрим, как это получится у Урины Дмитриевны», — заключила Роза Валеева.

Януш Корчак — польский педагог-гуманист. В 1942 году его вместе с 200 воспитанниками и 12 воспитателями варшавского Дома сирот отправили в концлагерь «Треблинка». Учитель отказался от предложенной в последние минуты свободы, предпочел остаться с детьми, приняв смерть в газовой камере.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани 29 — 31 мая пройдет V Международный форум по педагогическому образованию IFTE «Развитие профессиональных компетенций учителя: основные проблемы и ценности». В мероприятии примут участие педагоги 140 российских и 75 зарубежных университетов, сообщает Минобрнауки РТ.

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