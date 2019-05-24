Эксперт «Архнаследия» в Казани заявила о нужде в спецструктурах охраны исторических поселений

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). В современных российских городах, имеющих на своей территории исторические поселения, необходимо создать собственные муниципальные органы охраны памятников. Об этом на Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие», который проходил с 22 по 24 мая в Казани, заявила заместитель председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член-корреспондент Российской академии архитектурного наследия Фарида Забирова.

Эксперт Минкульта России рассказала коллегам из регионов страны об опыте создания и работы подобного муниципального органа охраны памятников в Казани в 1991 — 2001 годах. В тот период в России существовало всего две подобных структуры — вторая действовала в Томске.

«Я не просто хочу предаться ностальгии, а поставить вопрос о необходимости создания муниципальных органов охраны памятников в исторических поселениях, которые сейчас их не имеют. Наша задача в то время была — организовать разработку охранных зон. Тогда очень активно работало Общество охраны памятников, с которым мы плотно сотрудничали. С 1984-го по 1988 год был организован клуб любителей историко-культурного наследия Казани, где краеведы нам помогали разрабатывать охранные зоны», — рассказала Забирова.

Она также сообщила, что органом охраны памятников Казани была принята тогда принципиальная схема концепции комплексного развития казанской градостроительной системы, проводились конкурсы на концепцию Татарской слободы, общественные обсуждения и т. д. Помощь государственному органу охраны памятников (Минкульту) и контроль за объектами городского значения были главными задачами структуры.

«Был сектор археологии в муниципальном органе, и все строительные намерения согласовывались с археологами. Мы занимались концепцией Кремля, делали концепцию Татарской слободы, поворотный момент — программа ликвидации ветхого жилого фонда, которая была утверждена в 1996 году», — напомнила Фарида Забирова.

Спикер подчеркнула, что муниципальные органы охраны памятников в исторических поселениях крайне необходимы. Трех человек, которыми сейчас располагает Управление архитектуры и градостроительства Казани, совершенно недостаточно для того, чтобы быть медиатором между всеми строительными намерениями, подчеркнула она.

Забирова предложила в качестве резолюции изложить рекомендации создания органов охраны памятников на местах — в городах, обладающих такими территориями.

«В Татарстане из 13 исторических поселений в семи есть заповедники. Хотя бы заповедникам передать эти права согласования строительных намерений. Елабужский заповедник у нас сильный, Чистополь. Сейчас они могут только свои объекты, которые у них на балансе, контролировать, а в то, что происходит вокруг, не имеют права вмешиваться», — подчеркнула Забирова.

Она также акцентировала, что в настоящее время даже на территории исторических поселений, имеющих музеи-заповедники, в области охраны памятников «не с кем работать — в лучшем случае музей».

Заместитель председателя ТРО ВООПИиК подчеркнула, что в связи с этим необходимо наращивать кадровый, интеллектуальный потенциал — подготовка специалистов по работе в муниципалитетах.

«Это для наших исторических поселений очень важно. Тогда не будет того безобразия — бесконечный сайдинг. Мы и сейчас пишем требования к режимам пользования территорией, но там некому за этим следить», — резюмировала Фарида Забирова, подчеркнув, что практика работы муниципальной структуры по охране памятников Казани была в свое время эффективной и действенной.

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