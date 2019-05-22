Казанский Кремль принимает Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие»

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в Казанском Кремле стартует второй Всероссийский фестиваль с международным участием «Архитектурное наследие». Как напомнил Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России, по инициативе которого первый такой фестиваль состоялся в прошлом году под стенами Московского Кремля в Манеже, Казань «как никто умеет сохранять архитектурное наследие и умеет реставрировать», поэтому была выбрана для проведения мероприятия в этом году.

Посетить фестиваль, который откроется сегодня в 12 часов, свободно может любой желающий – познакомиться с экспозициями, поучаствовать в мастер-классах, которые на отдельной площадке в виде шатра (балан) предусмотрены, в том числе и для детей. На официальные мероприятия (выступления приглашенных экспертов, лекции) через сайт фестиваля зарегистрировалось около 700 человек, прием новых заявок уже завершен.

За время фестиваля состоятся несколько смотров-конкурсов различных проектов и примеров работы регионов России с памятниками истории и архитектуры. 24 мая по итогам конкурсов будет вручена статуэтка гран-при в виде дерева, а также золотой, серебряный и бронзовый дипломы.

По словам заместителя руководителя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Светланы Персовой, профессиональное архитектурное сообщество республики ожидает «горячих обсуждений темы исторических поселений», для которых в настоящее время активно ведется документальная фиксация границ.

«Мы видим этот документ как инструмент развития исторических поселений», – подчеркнула Персова.

Кроме того, как рассказала помощник Президента РТ Олеся Балтусова, Татарстан подготовил к фестивалю выставку «Том Сойер Фест. Россия», в которой собраны примеры 18 городов, участвующих в волонтерском движении по сохранению исторической среды. Участником фестиваля станет и идеолог этого движения, самарец Андрей Кочетков. Он проведет дискуссию о правовых основах работы волонтеров на объектах культурного наследия, к реставрации которых прежде допускались лишь аккредитованные организации.

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