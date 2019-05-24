Оксана Романова

24 мая 2019, 12:15

Культура

Всероссийская конференция по охране памятников в Казани дала старт сотрудничеству России и Греции

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Культура

Всероссийская конференция по охране памятников в Казани дала старт сотрудничеству России и Греции

Фото: Владимир Васильев

ИКОМОС двух стран подписали соглашение об обмене опытом

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в Казани открылись Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам сохранения объектов культурного наследия и Всероссийский научно-практический археологический семинар. Оба мероприятия приурочены к 100-летию с момента образования органа охраны памятников Республики Татарстан и включены в программу масштабного Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие», который стартовал в Казанском Кремле 22 мая.

«Мы в Татарстане любим свои памятники и гордимся наследием, которое досталось нам от потомков. Оттого многое делается в республике для сохранения объектов культурного наследия и самое главное, что делается очень эффективно и результативно. Я по-хорошему завидую вам: такая насыщенная программа фестиваля „Архитектурное наследие“, что я думаю, почему так мало времени у меня, чтобы выслушать выступления всех коллег», — сказала заместитель Председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова.

Она также подчеркнула, что в деловой программе форума участвуют помимо архитекторов и реставраторов ещё и археологи, без объединения усилий с которыми «вряд ли бы мы достигли тех результатов в Болгаре и Свияжске».

Президент ИКОМОС Россия Александр Кудрявцев поздравил Татарстан со столетним юбилеем органа охраны объектов культурного наследия. Он подчеркнул, что тема охраны архитектурного наследия объединяет активных граждан страны, которые «немедленно, как только наступает угроза памятникам, сигнализируют об этом или активно выступают со своими предложениями».

Он также выразил уверенность в том, что опыт Татарстана по присвоению памятникам статуса объектов ЮНЕСКО будет полезен в целом всей России — в расширении присутствия архитектурных памятников страны в списке Всемирного объекта ЮНЕСКО.

«Президент России Владимир Путин поставил задачу довести присутствие России в ЮНЕСКО до 35 объектов (сейчас их 29 — прим. Т-и)», — напомнил Александр Кудрявцев.

Перед началом научных дискуссий и встреч представители ИКОМОС России и ИКОМОС Греции подпишут сегодня соглашение о сотрудничестве в области охраны объектов культурного наследия. 

"Это отдельная честь для нас", — подчеркнул глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

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