В Татарстане для летнего отдыха детей в лагерях выделено более 54,8 тыс. бесплатных путевок

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане 54 тыс. 831 путевка для летнего отдыха детей и молодежи будет предоставлена на безвозмездной основе. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике заместитель министра по делам молодежи республики Ринат Садыков.

«Особое внимание уделяется детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. 54 тыс. 831 путевка будет предоставлена на безвозмездной основе», – рассказал докладчик.

Почти 55 тыс. путевок будут обеспечены в рамках подпрограммы «Организация отдыха детей и молодежи на 2019–2021 годы» за счет средств республиканского бюджета на сумму 509,6 млн рублей.

В частности, 13 тыс. 616 путевок выделят детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 3,5 тыс. путевок в санаторно-курортные организации предназначены для детей, нуждающихся в восстановительном лечении и реабилитации, а также для хронически больных детей по путевкам «Детская» и «Мать и дитя». Кроме того, будут предложены 3 тыс. бесплатных путевок в лагеря палаточного типа гражданско-патриотической направленности по подготовке подростков допризывного возраста, а 5 тыс. 570 путевок предназначены организации физкультурно-оздоровительных мероприятий с участием студентов вузов.

Для школьников в лагеря труда и отдыха предусмотрены 12 тыс. путевок, а еще 17 тыс. 145 путевок – для одаренных детей (победителей, призеров предметных олимпиад, лауреатов творческих конкурсов, призеров спортивных соревнований) в профильные смены в загородных лагерях, в том числе 940 – на Черноморском побережье.

Садыков отметил, что в этом году в тестовом режиме запущен онлайн-сервис по продаже путевок. «Запустили для четырех лагерей, которые подведомственны министерству. В дальнейшем планируем, что все организации, которые занимаются отдыхом и оздоровлением детей, войдут в этот онлайн-сервис по продаже путевок. Сервис будет доступен для жителей не только Татарстана, но и других регионов. На сервисе можно узнать стоимость путевки и забронировать ее», – добавил он.

Для детей и молодежи Татарстана в этом году будут работать 1815 организаций отдыха.

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