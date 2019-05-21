Татар-информ

21 мая 2019, 14:12

Общество

Дамир Фаттахов: Покупка путевок в летние лагеря РТ станет аналогом Booking

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Общество

Дамир Фаттахов: Покупка путевок в летние лагеря РТ станет аналогом Booking

Фото: Рамиль Гали/архив

Со следующего года все оздоровительные лагеря республики будут работать в новой онлайн-системе.

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Летняя оздоровительная кампания в Татарстане станет максимально понятной, удобной и прозрачной для детей и родителей. В республике запущен пилотный проект онлайн-системы по покупке путевок в детские оздоровительные лагеря. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

«В этом году, после серьезных мозговых штурмов по оптимизации сложных процессов для родителей, мы попытались сделать так, чтобы система стала максимально простой и комфортной. Мы запустили пилотный проект онлайн-системы по покупке путевок в детские оздоровительные лагеря. Этот опыт внедряем впервые и хотим в кратчайшие сроки прийти к знакомой вам системе Booking по выбору отелей», — рассказал он.

Родители, не выходя из дома, получат возможность в онлайн-режиме ознакомиться со всеми летними лагерями и посмотреть на сайте в формате 3D всю инфраструктуру загородных мест отдыха. Они узнают, какие профильные смены в лагерях будут организованы и какие специалисты, какой квалификации будут там работать. На ресурсе можно приобрести путевку в режиме онлайн. В самом конце родителям все же придется прийти за путевкой в центр «Лето».

«В пилотном режиме данная программа в этом году будет работать в четырех базовых лагерях. Мы должны обкатать эту ситему и ждем обратной связи от родителей. Со следующего года все оздоровительные лагеря будут работать в данной системе», — отметил Фаттахов.

Спикер добавил, что система летнего отдыха детей в Татарстане станет максимально открытой и доступной. В регионе будет обеспечен высокий уровень сервиса для родителей.

«Это серьезный и непростой проект. Мы ломаем стереотипы прежней работы. Не все специалисты еще готовы к такому клиентоориентированному подходу», — заключил он.

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