(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В международном детском центре «Артек» отдохнут 450 детей из Татарстана. Об этом заявил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике заместитель министра по делам молодежи республики Ринат Садыков.

Всего отдыхом и оздоровлением в Татарстане планируют охватить 218 тыс. 672 ребенка, что соответствует уровню 2018 года, отметил докладчик.

«Это отдых в санаторных учреждениях, пришкольных лагерях, лагерях Черноморского побережья, труда и отдыха, палаточных лагерях и стационарных. Всего 1815 организаций отдыха, – рассказал он. – Отдельно работает автоматическая информационная система “Артек.дети”. По плановому показателю, 450 татарстанских детей будут оздоровлены в рамках этой программы».

С помощью федеральной автоматизированной системы «Артек.дети» отбор на отдых в лагерь проводится с учетом личных достижений ребенка. В частности, дети заполняют на сайте свой личный профиль, добавляют к нему полученные грамоты и дипломы за участие в олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и социальных проектах. На основе этой информации формируется рейтинг и распределяются путевки.

Садыков отметил, что отдых на Черноморском побережье запланирован для 5 тыс. 750 татарстанских детей. В том числе 3 тыс. 250 детей отдохнут в оздоровительных лагерях Краснодарского края и 2,5 тыс. – в лагерях Крыма.

По словам замминистра, в этом году на финансирование программы летнего отдыха из бюджета Татарстана выделено более 1,5 млрд рублей – на 76 млн рублей больше, чем в прошлом году.

В рамках летней оздоровительной кампании должна быть организована работа 118 стационарных загородных лагерей (в том числе двух лагерей, находящихся за пределами РТ, и десяти лагерей на базах санаторно-курортных организаций), девяти санаторно-курортных организаций, 79 лагерей палаточного типа, 945 пришкольных лагерей с дневным пребыванием, 659 лагерей труда и отдыха и пяти лагерей на Черноморском побережье.

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