Игорь Комаров: «Сотрудничество КАМАЗа и Daimler развивалось на моих глазах»

(Набережные Челны, 27 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, выступая на церемонии открытия завода каркасов кабин в Набережных Челнах, заявил, что был непосредственным свидетелем начала сотрудничества между ПАО «КАМАЗ» и корпорацией Daimler AG.

«Все происходило на моих глазах в течение десяти лет. Это взаимодействие было обречено на успех», – отметил полпред Президента РФ в ПФО.

«Мне приятно, каждый раз приезжая на КАМАЗ, видеть результаты постоянного развития компании. Приятно осознавать, что автогигант и республика слаженно работают над улучшением экономических показателей. Их усилия направлены на расширение числа рабочих мест, обеспечение комфортных условий труда, повышение востребованности местной продукции на рынке», – подчеркнул Комаров.

«Я хочу пожелать, чтобы продукция, выпускаемая на этом заводе, на самых современных технологических мощностях, была востребована и вы быстро достигли необходимых объемов производства», – заключил гость.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ПАО «КАМАЗ» полностью взяло на себя строительство здания завода, а предприятие «Даймлер КАМАЗ Рус» – ответственность за организацию производства.

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