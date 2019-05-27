В Набережных Челнах торжественно открыли завод каркасов кабин

(Набережные Челны, 27 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах состоялась церемония открытия завода каркасов кабин СП «Даймлер КАМАЗ Рус».

Участниками торжественной церемонии стали Президент Татарстана Рустам Минниханов, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, заместитель министра промышленности и экономики РФ Алексей Морозов, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и другие официальные лица.

Строительство завода каркасов кабин для автомобилей поколения К5 началось 10 марта 2016 года. Это самый крупный объект, который был построен на территории КАМАЗа за последние десятилетия. При его строительстве применялись самые современные технологии.

Завод состоит из четырех цехов: окраски, сварки, логистики и энергоцентра. Общая площадь здания – 67,92 тыс. кв. метров, мощность – 57 тыс. кабин в год. Планируется выпуск семи различных модификаций. Проект предусматривает создание полного цикла производства каркасов кабин: локализацию штампованных деталей, их сварку и окраску.

ПАО «КАМАЗ» и его стратегический партнер Daimler начали совместное строительство завода каркасов кабин на паритетных началах. Автогигант полностью взял на себя строительство здания, а предприятие «Даймлер КАМАЗ Рус» совместно с Daimler AG взяло ответственность за организацию производства. Всего российская компания вложила в производство около 10 млрд рублей, а немецкий концерн – около 15 млрд.

Новые каркасы кабин будут поставляться как на главный сборочный конвейер КАМАЗа, так и на сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz.

На новом заводе создано примерно 700 новых рабочих мест. Предполагается, что коллектив будет работать в трехсменном режиме и окажется загружен пять дней в неделю.

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