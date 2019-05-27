Сергей Чемезов: «Сегодня мы пожинаем первые плоды инвестиционных вложений КАМАЗа»

(Набережные Челны, 27 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Руководитель госкорпорации «Ростех» и председатель совета директоров ПАО «КАМАЗ» Сергей Чемезов на церемонии открытия завода каркасов кабин в Набережных Челнах назвал происходящее «первыми плодами» правильно выстроенной инвестиционной стратегии автогиганта.

В ходе своего выступления Чемезов подчеркнул, что на КАМАЗе впервые за последние десятилетия реализован столь крупный проект и что это достаточно показательно. Челнинский завод остается самым крупным производителем грузовых автомобилей и флагманом автомобилестроения в России, добавил он.

«Только в прошлом году автогигант направил на осуществление своих инвестиционных проектов 14 млрд рублей. Эти средства пошли на модернизацию существующих производств, строительство нового завода, создание новой линейки автомобилей. И сегодня мы видим первые плоды этих вложений», – заявил Чемезов.

По его словам, КАМАЗу удалось создать в России по-настоящему современную «цифровую фабрику», соответствующую высоким стандартам Индустрии 4.0.

Все процессы на предприятии – от принятия управленческих решений до контроля технического состояния станков и поставки комплектующих – автоматизированы. Нагрузка на автоматы в производственном цикле составляет 80%, на предприятии задействовано свыше 100 разновидностей роботов. «В результате эффективность каждого рабочего места здесь в пять раз выше, чем на традиционных производствах», – добавил глава Ростеха.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что строительство завода каркасов кабин для автомобилей поколения К5 началось 10 марта 2016 года.

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