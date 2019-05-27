Рустам Минниханов: «50-летие КАМАЗа мы встречаем большими инвестиционными проектами»

(Набережные Челны, 27 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия завода каркасов кабин в Набережных Челнах отметил, что открытие завода является знаковым событием и, безусловно, хорошим подарком к 50-летию КАМАЗа.

«На строящейся площадке завода я бывал не раз, – вспомнил Минниханов. – Каждый раз мы обсуждали детали проекта, радовались достигнутым результатам, заглядывали в будущее. И оно вряд ли бы наступило, если бы Daimler не пошел навстречу КАМАЗу, а Сергей Анатольевич (Когогин – генеральный директор ПАО «КАМАЗ» – прим. Т-и) не проявил присущую ему настойчивость в осуществлении намеченных планов».

Руководитель республики также отметил, что крупный завод, отвечающий современным технологическим тенденциям, не мог бы появиться без поддержки Президента России Владимира Путина, Правительства страны и госкорпорации «Ростех».

По словам Рустама Минниханова, коллектив КАМАЗа полностью оправдывает оказанное ему доверие. «За короткий срок простроен и введен в эксплуатацию новый завод, завершается работа над новой линейкой современных автомобилей К5. И в каждый из этих шагов вложен огромный труд заводчан», – подчеркнул он.

Отдельную благодарность Президент РТ выразил партнеру камского автогиганта – корпорации Daimler AG. «Сегодня на международной арене складывается непростая обстановка. Несмотря на это, руководство немецкой компании приняло взвешенное решение и реализовало на татарстанской земле сложнейший проект, чем заслужило от нас самые горячие слова благодарности. Со своей стороны мы намерены сделать все, чтобы этот проект оказался успешным», – заявил Минниханов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в Набережных Челнах торжественно открыли новый завод каркасов кабин. Он должен будет выпускать в год 55 тыс. каркасов кабин, отвечающих самым современным международным требованиям.

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