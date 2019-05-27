Татар-информ

27 мая 2019, 15:00

Здоровье и среда

Синоптики Татарстана предупреждают о дождях и тумане

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Здоровье и среда

Синоптики Татарстана предупреждают о дождях и тумане

Фото: Рамиль Гали/архив

Днем по республике воздух прогреется до 26 градусов тепла.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Завтра, 28 мая, на территории Татарстана ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром кое-где опустится туман, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Как сообщало до этого ИА «Татар-информ», сегодня, 27 мая, в отдельных районах вечером вероятны дожди и грозы с кратковременными усилениями юго-западного и западного ветра до 15–20 м/с.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 8 градусов тепла. Днем температура воздуха составит от +21 до +26 градусов.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев анонсировал возвращение в регион теплой погоды

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