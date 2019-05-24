Профессор КФУ рассказал, когда в Казани снова будет тепло

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Теплая погода вернется в Казань в это воскресенье, заявил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

По данным метеостанции КФУ, сегодня утром температура воздуха составила плюс 1,9 градуса.

«Дело в том, что мы находимся в тылу циклона, центр которого находится на Северном Урале, ситуацию усугубляют и северные потоки воздуха. По данным Гидрометцентра России, потепление прогнозируется уже в воскресенье», — пояснил Юрий Переведенцев.

По сообщению Гидрометцентра, в субботу днем температура воздуха поднимется до 14 градусов тепла, ночью — до +6. В воскресенье будет облачно и без осадков: +20 днем и +12 — ночью.

«Мы выходим из области холода. К концу месяца температура достигнет отметки +27 градусов», — добавил профессор.

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