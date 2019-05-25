Защитник УНИКСа: Нам следует играть внимательнее и не пропускать быстрые прорывы «Химок»

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Забивший три дальних броска из трех защитник УНИКСа Евгений Колесников прокомментировал поражение от «Химок» (98:103) во втором полуфинальном матче Лиги ВТБ, сделав акцент на большом количестве очков, набранных гостями в быстрых прорывах.

«Пропустили слишком много, 103 очка. Это основное. „Химки“ ничем не удивили, они забили много. Возможно, нам не хватало агрессии, не забили в концовке», — отметил Евгений.

Статистика матча уже в прошлом, считает Колесников: «Да, сегодня УНИКС реализовал 13 дальних бросков против трех в первой игре, но это не показатель, игра проиграна, это чисто статистика, она уже ни о чем не говорит. Выбросим это и готовимся к следующей игре».

Говоря об отличие второй игры от первой, Колесников отметил более сбалансированный баскетбол «Химок».

«В прошлый раз гости сразу почувствовали дальний бросок, стали акцентировать внимание именно на них. А сегодня они стали больше действовать изнутри», — рассказал Колесников.

Говоря о третьей игре, он подчеркнул бескомпромиссность борьбы.

«Будем дальше работать, другим он никак не получится. Будет борьба, речь идет уже о выживании», — заметил игрок.

Рецептом победы УНИКСа спортсмен посчитал внимательность.

«Анализ будут проводить тренеры. Думаю, что у нас все хорошо, просто играть следует более внимательно, вот сегодня 10 — 12 легких очков пропустили. Около 20 очков они забили в быстрых прорывах», — подчеркнул Колесников.

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