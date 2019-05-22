Казанский УНИКС стартовал в полуфинале с победы над «Химками»

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Полуфинальную серию Единой лиги ВТБ УНИКС начал сегодня на своей площадке с «Химками» и вырвал победу со счетом 96:91. 24 мая в «Баскет-холле пройдет второй матч серии до трех побед.

Отметим, что победитель полуфинальной пары УНИКС — «Химки» наверняка будет играть в следующем сезоне в Евролиге, поскольку сомневаться в выходе в финал лиги ЦСКА не приходится.

До начала полуфинальной серии в рамках лиги ВТБ впереди «Химки», 10 побед над УНИКСом при 8 поражениях. Но по итогам регулярного чемпионата «Химки» так и не догнали УНИКС, оставшись третьими с 20 победами при 6 поражениях, казанцы финишировали вторыми, 21-5.

За три последних месяца в «Химках» произошли заметные кадровые изменения. Клуб расстался двумя американцами: Ди Бостом, Гарлоном Грином, травмирован Энтони Гилл. В феврале-марте им на смену пришли американский защитник Эндрю Харрисон, начинавший этот сезон в НБА («Мемфис», «Кливленд» и «Нью-Орлеан»), латышский форвард Янис Тимма из греческого «Олимпиакоса» и российский центровой Дмитрий Соколов.

В четвертьфинале лиги ВТБ «Химки» со счетом 3-0 убрали с дороги «Астану». Как обычно, всю игру «Химок» ведет Алексей Швед, один из лучших игроков Европы. Его нейтрализация будет главной задачей УНИКСа в серии.

Главный тренер «Химки» Римас Куртинайтис в интервью «Советскому спорту» уважительно высказался про УНИКС: «Казанцы очень здорово проводят этот сезон. Уверенно играют концовки. Добились многих побед с разницей в пару очков. Дважды обыграли армейцев! Это о многом говорит. Плюс у них будет преимущество своей площадки».

УНИКС начал игру в таком составе: Павел Сергеев, Реймар Морган, Трент Локетт, Морис Ндур и Евгений Колесников. Не попали в заявку Пиеррия Хенри и Костас Каймакоглу. Гости начали издали, реализовав за пять минут три дальних броска, 7:13, хозяева предпочитали атаковать с более близкой дистанции. На усиление дальнобойной артиллерии тренерский штаб УНИКСа выпускает Джамара Смита и Эрика Макколлума. Смит и принес первую «треху» хозяевам, когда на счету гостей было уже пять таких попаданий, 12:19. К концу четверти гости отрываются на 9 очков, 16:25, но на первый перерыв команды уходят при счете 20:25.

В дебюте второго периода УНИКС несколько раз сокращал разрыв в очках до трех, 24:27, 30:33, но каждый раз Швед точным дальним броском восстанавливал статус-кво, 32:38. Из-за дуги к середине второй четверти хозяева попали раз, гости — семь. Чуть чаще казанцы теряют мяч, хотя под щитом небольшое преимущество у УНИКСа. Есть проблемы у хозяев и в защите. Наконец за 2 минуты до конца первой половины с линии штрафных Локетт счет сравнял, 40:40. Но Швед не промахивается, его очередная «треха», девятая у гостей, установила итог первой половины, 43:48. На счету лидера «Химок» 19 очков. Но четверть ничейная, 23:23.

Третья четверть началась, как и первая с мощного залпа дальнобойной артиллерии «Химок», 45:56 после одиннадцатой «трехи» гостей против одной у хозяев. Четвертый фол в пассиве Эджима, 46:60. Частые потери подводят хозяев, да и одна «треха» за две с половиной четверти не позволяет стабильно набирать очки. Очень вовремя второй раз из-за дуги попал Смит, завершивший контрудар УНИКСа, 9-1, на табло 55:61. Но Тимма забивает четырнадцатый трехочковый гостей, 62:72. На счету Шведа после трех четвертей 31 очко.

Мощный старт УНИКСа в заключительной десятиминутке позволил хозяевам вновь сократить отрыв до двух очков, 72:74 после штрафных Макколлума. С пятым фолом и 22 очками в активе Морган покидает площадку за 4 минуты до конца при счете 80:81. Приближается горячая концовка. Ндур с линии штрафных выводит УНИКС вперед, 82:81. Малькольм Томас у гостей заканчивает матч с пятью фолами. Средний бросок Эджима за полторы минуты до конца, 90:84. «Треха» Шведа за 10 секунд до конца, 92:91. Два часа упорнейшего баскетбола, и УНИКС вырывает победу.

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу УНИКСа. 24 мая в Казани пройдет второй полуфинальный матч.

УНИКС (Казань) — «Химки» (Химки) — 96:91 (20:25, 23:23, 21:26, 32:17). Самые результативные: УНИКС — Морган (22), Смит (13), Макколлум (21), Понкрашов (15), Ндур (13); «Химки» — Швед (36), Тимма (23), Мики (10).

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