УНИКС проиграл «Химкам» второй полуфинальный матч

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Во втором полуфинальном матче Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на своей площадке вновь сыграл с «Химками» и уступил в концовке со счетом 98:103. 27 мая в Химках пройдет третий матч серии до трех побед, в которой сейчас ничья, 1-1.

Первый полуфинал, выигранный казанцами со счетом 96:91, запомнился рядом сумасшедших цифр. УНИКС позавчера 39 очков из 96 набрал с линии штрафных, гости реализовали 8 штрафных из 9. Хозяева зарядили из-за дуги 14 раз и попали трижды благодаря Джамару Смиту, только он и попадал. Гости наверняка обновили клубный рекорд, бросив из-за дуги больше, чем с ближней и средней дистанции, 14 попаданий из 41.Один Янис Тимма забил семь трехочковых. Три года назад в финале столько же, но за одну четверть настрелял в кольцо ЦСКА литовский легионер УНИКСа Артур Милакнис. Поэтому исход второго матча зависел от того, какая команда быстрее сделает выводы из первой игры.

УНИКС начал сегодняшнюю игру в таком составе: Реймар Морган, Трент Локетт, Эрик Макколлум, Морис Ндур и Антон Понкрашов.

Как и первый матч, пропустили сегодняшний Пиеррия Хенри и Костас Каймакоглу, у гостей не сыграл Стефан Маркович. Начало матча стало зеркальным отображением первого. Хозяева усилиями Понкрашова забили «треху», гости набрали подряд 6 очков с линии штрафных, 7:10 в середине стартового периода. Именно за счет пяти точных трехочковых УНИКС в концовке четверти догнал и перегнал «Химки», 23:21.

Швед свою первую треху забил только в начале второй четверти, 28:28. А Дженкинс два разу кряду попал из-за дуги, 30:34. 6-5 по дальними попаданиям, и равенство на табло, 39:39, 45:45 при соотношении трехочковых попаданий 8-5. Совсем другая игра. И на подборе ровно, 17-17, потери 3-4, передачи 14-13. Так что счет первой половины 47:48 предполагал не менее напряженную борьбу, чем позавчера.

Гости предпочитают таковать из-под кольца, 57:61 и постоянно ведут в счете, пока Макколлум со штрафных не восстановил равновесие, 66:66. Швед и Моня забивают из-за дуги, 68:74 за две минуты до последнего перерыва. Сравнялся счет дальних попаданий, гости оторвались на 9 очков, 70:79. Не все ладно в защите УНИКСа, пропустившей за четверть 31 очко, да и подбор уже за «Химками», 20-25.

Гости продолжают вести в счете, 80:87 от рук Мики и теряют Крокера с пятым фолом. Одиннадцатое попадание из-за дуги впервые вывело гостей на рубеж «плюс 10», 82:92 в середине заключительного периода. Двенадцатая «треха» хозяев от рук Макколлума, возродила интригу, 87:92 за 3-35 до конца. Нервы на пределе, ошибаются обе команды. За две минуты Морган в очередной раз таранит оборону гостей, 91:95. В итоге на последних секундах победу удача улыбнулась гостям.

Счет в серии до трех побед стал 1-1. 27 мая в Химках пройдет третий полуфинальный матч.

УНИКС (Казань) — «Химки» (Химки) — 98:103 (23:21, 24:27, 25:31, 26:24). Самые результативные: УНИКС — Эджим (17), Макколлум (23), Морган (16), Смит (20); «Химки» — Швед (25), Томас (13), Крокер (12), Зубков (14), Тимма (10), Мики (13).

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