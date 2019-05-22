Из Казани в Никольское на «Каравон» запустят бесплатные трансферы для гостей

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Для гостей всероссийского фестиваля русского фольклора «Каравон», который состоится 25 мая в селе Никольское, из Казани запустят бесплатные трансферы, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.



В день проведения праздника автобусы будут отправляться из двух точек – от площади Тысячелетия и станции метро «Проспект Победы». Бесплатные автобусы начнут перевозить жителей и гостей столицы республики в 8 часов утра и далее с интервалом в 15 минут до 10 утра.



Вернуться из Никольского также можно будет на бесплатном трансфере, который будет работать до самого вечера. Добраться до места проведения праздника можно будет также на коммерческих рейсовых автобусах.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на фестиваль «Каравон» в Никольское съедутся более 150 фольклорных ансамблей со всей России. Специальным гостем фестиваля русского фольклора станет финалистка телешоу «Народный артист − 3», лауреат международных фестивалей и конкурсов Марина Девятова.



Подробное расписание автобусов можно посмотреть здесь.

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