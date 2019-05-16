На фестиваль «Каравон» в Никольское съедутся более 150 фольклорных ансамблей со всей России

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). 25 мая в селе Никольское Лаишевского района пройдет XXVII Всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон», на который съедутся более 150 фольклорных коллективов и ансамблей русской народной песни из Татарстана и регионов России, которые представят свое творчество на «народной сцене», сообщает оргкомитет фестиваля.



Гостей фестиваля ждут интерактивные тематические площадки с максимальным вовлечением в пространство народного праздника – это совместное пение, разучивание танцев, детские игры, молодецкие забавы, творческие встречи с носителями локальных традиций с песнями и рассказами о прошлой жизни, антуражная фотозона.



В программу фестиваля также входит обучение старинным приемам и технологиям у мастеров – гончаров, ткачей и многих других, а также коллективный рукодельный проект, где каждый сможет заняться вышивкой и ткачеством.

Хозяевами праздника и хранителями местной традиции выступают участники фольклорного ансамбля села Никольское «Каравон», в котором искусство передается от пожилых носителей молодым участникам (в составе коллектива есть участники от 4-х до 90 лет).



Также на фестивале выступят лучшие фольклорные коллективы Казани: «Не любо – не слушай», «Красная горка», «Духов день», хор КГИК, «Купава», «Коляда», детские ансамбли «Млада» и «Лад».



На праздник приедут специальные гости – фольклорные коллективы из Нижегородской, Ульяновской, Самарской и Саратовской областей, республик Удмуртия и Башкортостан.



Фестиваль начнется в 10 утра и завершится в 16.00.

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