Оксана Романова

21 мая 2019, 13:18

Культура

Рыжеволосая Джульетта и бразильский Ромео из Берлина покорили Нуриевский фестиваль

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Культура

Рыжеволосая Джульетта и бразильский Ромео из Берлина покорили Нуриевский фестиваль

Фото: архив

Зарубежные солисты назвали свое участие в казанской постановке известнейшего балета самым сумасшедшим экспериментом в жизни.

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). Накануне в Казани в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля в продолжении XXXII Нуриевского фестиваля был показан балет «Ромео и Джульетта» в авторской постановке художественного руководителя театра Владимира Яковлева.

Эта версия балета в 2017 году была премьерой Нуриевского, затем казанская труппа включила его в свой сезонный репертуар. В этом году спектакль снова вошел в программу фестиваля, но основной его фишкой стали исполнители главных партий: Денис Виейра и Ксения Овсяник – солисты Государственного балета Берлина.

Как еще до начала фестиваля в интервью «Татар-информ» признался сам Владимир Яковлев, в чьей редакции балет поставлен в Казани, затея изначально была рискованной авантюрой: в такой постановке этот спектакль не идет больше нигде в мире и приглашенным зарубежным артистам предстояло выучить хореографический текст спектакля с нуля.

«Перейти на новую постановку, конечно, было непросто, потому что такие балеты часто репетируются долгое время, чтобы хореография стала частью твоего тела. Так что мы какие-то фрагменты оставили из нашей версии балета, но максимально интегрировали их с местной хореографией, чтобы это никак не повлияло на историю спектакля. Но все мизансцены, вся актерская игра – это все другое. Процентов 60-70 было новым для нас. Но это очень красивая постановка, поэтому учить ее было одно удовольствие», – поделилась своими впечатлениями от работы над партией Джульетты лауреат международных конкурсов, премий Benois dela Danse и Danse Open Ксения Овсяник.

К слову, образ Джульетты, которую она представила в этот вечер казанцам, был уникальным не только по хореографическому и актерскому мастерству танцовщицы, но и визуально. Персонаж Ксении Овсяник, как и ее саму, отличает всполох рыжих волос, хотя прославленной в веках итальянке пристало быть темноволосой.

«Некоторые хореографы, с которыми я работала, скептически относились к моим рыжим волосам. Иногда специально для Джульетты меня просят покрасить волосы в черный цвет. Но, с другой стороны, мои аргументы – то, что Джульетта уникальная девушка, выделяющаяся из всех, поэтому рыжие волосы в этом плане даже в плюс», – рассказала солистка Берлинского театра.

Оба танцовщика в столице Татарстана оказались впервые. Если еще в субботу, 18 мая, Ксения Овсяник танцевала в Берлине, то уже в воскресенье утром была на репетиции в Казани, 20-го – на сцене ТАГТОиБ имени Мусы Джалиля. Бразилец по происхождению Дэнис Виейра на следующий день после спектакля вернулся в свой театр, где также будет роль Ромео, но уже в привычной для него постановке.

«Я считаю, что я похож на Ромео, поэтому мне очень нравится эта роль, – не смущаясь признался Виейра. – Это уже не первый раз, когда я танцую балет “Ромео и Джульетта”. Первый раз это было в Бразилии, затем в Цюрихе и в Берлине. Но здесь, на фестивале, это совершенно другая постановка – много деталей, делающих ее уникальной. И это, безусловно, сумасшедший опыт: Ксения позвонила и сказала: давай сделаем это. Я согласился. Но у нас было всего семь дней – и это было удивительно. Это был самый сумасшедший, самый запоминающийся эксперимент в моей жизни».

Он также заметил, что для следующего спектакля в Берлине ему «придется освободить голову от казанской версии, чтобы снова переключиться на более привычную».

После бурных оваций за закрывшимся занавесом художественный руководитель театра оперы и балета Владимир Яковлев поздравил артистов со спектаклем и отдельно поблагодарил зарубежных солистов, согласившихся на незаурядное предложение Казани.

«Наш спектакль выучили так, что абсолютно влились в коллектив (основную часть партий балета исполняли участники казанской труппы – прим. Т-и). Молодцы! Просто молодцы!» – выразил восхищение Яковлев.
В свою очередь Дэнис Виейра отметил, что в Казани очень общительные люди, интересная национальная еда и архитектура, которую он успел оценить в прогулке по Казанскому Кремлю.

«Мне очень понравился ваш город. Кремль, церковь, мечеть с башнями (Кул-Шариф – прим. Т-и) – это что-то невероятное (дословно танцовщик использовал слово crazy – прим. Т-и). Я бы с удовольствием вернулся сюда, если меня позовут», – подчеркнул бразильский танцовщик.

Начавшись 13 мая, Нуриевский фестиваль в этом году завершится 30-го числа. Следующий спектакль, балет «Анюта» состоится уже сегодня, 21 мая. Его солистами в четырех партиях станут солисты Национального Большого театра Беларуси. Режиссером гала-концерта XXXII Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева станет Андрис Лиепа, сын знаменитого танцовщика Мариса Лиепы и в прошлом сам солист балета Большого театра. В 2017 году он уже ставил гала-концерты фестиваля имени Нуриева в Казани.
 

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