Ðåæèññåðîì ãàëà-êîíöåðòà XXXII Íóðèåâñêîãî ôåñòèâàëÿ â Êàçàíè ñòàíåò Àíäðèñ Ëèåïà

(Êàçàíü, 6 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Îêñàíà Ðîìàíîâà). Ðåæèññåðîì ãàëà-êîíöåðòà XXXII Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ êëàññè÷åñêîãî áàëåòà èìåíè Ðóäîëüôà Íóðèåâà ñòàíåò Àíäðèñ Ëèåïà, ñûí çíàìåíèòîãî îòöà-òàíöîâùèêà Ìàðèñà Ëèåïû, â ïðîøëîì ñàì ñîëèñò áàëåòà Áîëüøîãî òåàòðà. Îá ýòîì â èíòåðâüþ «Òàòàð-èíôîðì» ñîîáùèë õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Òàòàðñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà îïåðû è áàëåòà èìåíè Ìóñû Äæàëèëÿ Âëàäèìèð ßêîâëåâ.
«Ïðîãðàììà ó íåãî (Àíäðèñà Ëèåïû) óæå åñòü. Ñàì îí áóäåò â êà÷åñòâå âåäóùåãî ãàëà-êîíöåðòîâ ðàññêàçûâàòü î Íóðèåâå, è âñå ýòî áóäóò ñîïðîâîæäàòü êèíîäîêóìåíòû. Îäíàêî ïîêà ïðîãðàììà îêîí÷àòåëüíî âñå åùå íå óòâåðæäåíà: ìíîãî ïðîáëåì âîçíèêàåò ñ àâòîðñêèìè ïðàâàìè. Êàêèå-òî íîìåðà ìû õîòèì çàïîëó÷èòü, íî ñíà÷àëà äîëæíû îòðåãóëèðîâàòü àâòîðñêèå ïðàâà. 7-ãî, áóêâàëüíî çàâòðà, íàêîíåö äîëæíû ïîëíîñòüþ âûñòðîèòüñÿ ó÷àñòíèêè ãàëà-êîíöåðòà», — ïîÿñíèë Âëàäèìèð ßêîâëåâ.
Ôåñòèâàëü èìåíè Ðóäîëüôà Íóðèåâà â ýòîì ãîäó ñòàðòóåò 13 ìàÿ è çàâåðøèòñÿ 30-ãî. Â ïðîãðàììå 14 ñïåêòàêëåé. Îòêðîåò ôåñòèâàëü ïðåìüåðà áàëåò «Êîðñàð», êîòîðûé â ðàçíîì ñîñòàâå òàíöîâùèêîâ áóäåò èäòè äâà âå÷åðà ïîäðÿä. Åùå äâà ôåñòèâàëüíûõ äíÿ áóäóò ïîñâÿùåíû ñîâðåìåííîé ãîñòåâîé õîðåîãðàôèè áàëåòà Radio & Juliet and Quatro.
Â ãàëà-êîíöåðòå, êàê óæå òî÷íî èçâåñòíî, áóäóò èñïîëíåíû ñîâðåìåííûå íîìåðà ñîëèñòîâ Òàòàðñêîãî òåàòðà îïåðû è áàëåòà Àìàíäû Ãîìåñ è Êàðâàëüî Âàãíåðà «Âñå âåòåð» (ñ íèì îíè âûñòóïàëè â ïðîåêòå «Áîëüøîé áàëåò» íà êàíàëå «Êóëüòóðà») è ñþèòà «Ôðàãìåíòû», ñïåöèàëüíî ñîçäàííàÿ äëÿ XXXII Íóðèåâñêîãî ôåñòèâàëÿ íà ñêîìïèëèðîâàííóþ ìåëîäèþ äëÿ 8 ó÷àñòíèêîâ òàòàðñòàíñêîé òðóïïû. Àíäðèñ Ëèåïà, ê ñëîâó, ðåæèññåðîì ãàëà-êîíöåðòîâ Íóðèåâñêîãî ôåñòèâàëÿ ñòàíåò âî âòîðîé ðàç: â 2017 ãîäó îí óæå ñîçäàâàë ïðîãðàììó èòîãîâûõ âå÷åðîâ ôåñòèâàëÿ.