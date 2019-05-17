Оксана Романова

17 мая 2019, 13:16

Культура

Питерская балерина «спасла» постановку «Шурале» XXXII Нуриевского фестиваля за три дня до показа

Рекомендуем

Культура

Питерская балерина «спасла» постановку «Шурале» XXXII Нуриевского фестиваля за три дня до показа

Фото: Салават Камалетдинов/архив

В ставший национальной классикой балет Олег Ивенко, исполнивший партию главного персонажа, привнес частицу комичности и озорства.

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). Накануне в Казани в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля состоялся четвертый спектакль XXXII Нуриевского фестиваля. Для постановки национальной классики, балета «Шурале», буквально за три дня до показа срочно пришлось подыскивать замену исполнительнице одной из главных партий – девушки-птицы Сююмбике.

«Должна была танцевать другая балерина – Рената Шакирова из Мариинского театра. Но что-то случилось, произошла срочная замена. Я была приглашена буквально за три дня. И так сложилось, что именно в эти дни у меня свободное время, а уже завтра, например, спектакль “Спартак” в своем, Михайловском театре», – рассказала ИА «Татар-информ» солистка Санкт-Петербургского театра оперы и балета имени Мусоргского – Михайловского театра Сабина Яппарова.

Однако в отличие от Ренаты Шакировой, победительницы телепроекта «Большой балет» канала «Культура» 2016 года, которая исполняет партию Сююмбике в постановке «Шурале» в Мариинском театре, Сабина Яппарова не была прежде знакома с этой ролью. Более того, по признанию балерины, даже никогда ее не смотрела в исполнении других танцовщиц. Своеобразную хореографию, значительно отличающуюся от классических постановок, пришлось осваивать за считанные дни.

«Очень тяжело, да еще с нуля. В обычном режиме на это потребовалось бы около месяца. “Шурале” хореографически, действительно, насыщенный и нестандартный балет. Сегодня только про себя думала: “Да, тут "Спартак", пожалуй, еще ничего” (ранее премьеры казанской балетной труппы Михаил Тимаев и Кристина Андреева назвали спектакль «Спартак» самым сложным в программе фестиваля – прим. Т-и). Но я довольна собой, и здесь хороший коллектив, все помогали – очень много положительных эмоций», – поделилась впечатлениями от участия в Нуриевском фестивале Яппарова.

Ее партнер и коллега по Михайловскому театру Эрнест Латыпов предстал перед казанской публикой в роли смелого Былтыра. Партия танцовщику знакома: будучи ранее в труппе Мариинского театра, около четырех лет назад он уже исполнял ее. К Нуриевскому фестивалю в Казани потребовалось лишь обновить навыки.

«Есть небольшая разница в постановке. В Мариинке все-таки этот балет по-другому идет. Есть свои хореографические нюансы. Тем более даже когда костюм надеваешь, движение уже по-другому чувствуешь. Сейчас на мне местный костюм, он отличается от мариинского», – сказал Эрнест Латыпов, показавший зрителям фестиваля удалого и бесстрашного батыра.

К слову, танцовщик уже становился участником Нуриевского фестиваля, но был задействован не в спектаклях, а в гала-концерте – в 2012 году исполнял па-де-де из балета «Талисман». Сабина Яппарова солировала в «Жизели» годом ранее.

Звезда труппы Татарского театра Олег Ивенко, сыгравший в недавно прогремевшем фильме Рейва Файнса «Нуриев. Белый ворон» «летающего татарина» Рудольфа Нуриева, вышел на сцену в этот вечер в роли Шурале. Коварный, злобный персонаж в его исполнении стал игривым проказником и не раз заставил зал смеяться над своими комичными выходками. В премьере Нуриевского фестиваля, балете «Корсар», Ивенко исполнил партию раба Али – верного слуги предводителея пиратов

«Переключаться с одной партии на другую помогает опыт, наверное. В каждой партии что тебя сподвигает танцевать еще и еще? Надо находить новое и новое – и это самое интересное. Сегодня, я думаю, я нашел много нового, раз ко мне подходили люди и сами говорили об этом. Прежде я танцевал иначе, много репетировал, а сегодня добавил больше драматизма и, думаю, это многие заметили», – рассказал о механизме столь удачного актерского перевоплощения Ивенко.

Во время оваций зала, которыми публика поблагодарила исполнителей трехактного спектакля-сказки, прославленный Олег Ивенко сдержанно оставался позади приглашенных участников, акцентируя участие питерских солистов Сабины Яппаровой и Эрнеста Латыпова.

Начавшись 13 мая, Нуриевский фестиваль в этом году завершится 30-го числа. Следующий спектакль, балет «Спартак», состоится 18 мая. Режиссером гала-концерта XXXII Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева станет Андрис Лиепа, сын знаменитого танцовщика Мариса Лиепы и в прошлом сам солист балета Большого театра. В 2017 году он уже ставил гала-концерты фестиваля имени Нуриева в Казани. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Челнинцам на «Ночи музеев» предложат пощупать содержимое 11 черных коробок
Новости дня
14:10
Ночью в Татарстане похолодает до +2 градусов

Синоптики предупредили о небольшом дожде и сильном ветре.

13:59
Прокуратура возбудила административное дело на замруководителя исполкома Набережных Челнов

Директор ООО «Наследие» сообщил, что Ильмир Исхаков отказал ему в выдаче ГПЗУ по причине, не предусмотренной регламентом.

13:48
Ученые определили основные факторы развития инсульта
13:38
Прямой авиарейс соединит в июне Бугульму и Нарьян-Мар

Пассажиры из Татарстана смогут летать в Ненецкий автономный округ по понедельникам.

13:27
В Болгарии по делу о крупном мошенничестве полиция задержала жительницу Нижнекамска

По предварительным данным, россиянку разыскивали через Интерпол по делу о хищении денег клиентов турагентства.

13:24
Минтимер Шаймиев: «Рустам Минниханов на посту Президента Татарстана – это удачный выбор»

Государственный советник Татарстана и первый Президент республики стал новым гостем программы «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым».

13:20
В хозяйствах АО «Татагролизинг» засеяны все площади после гибели озимых

В Камско-Устьинском и Кайбицком районах в негодность пришли более 70% озимых.

13:16
Питерская балерина «спасла» постановку «Шурале» XXXII Нуриевского фестиваля за три дня до показа

В ставший национальной классикой балет Олег Ивенко, исполнивший партию главного персонажа, привнес частицу комичности и озорства.

13:12
В Лаишевском районе на реке Меша задержали браконьеров с сетями и рыбой

Рыбаки незаконно промышляли на Куйбышевском водохранилище.

13:02
Бугульминцы вышли на митинг против перевода института «ТатНИПИнефть» в Альметьевск

Выразить протест собрались около ста сотрудников предприятия и работавших ранее на нем пенсионеров.

12:54
В финале форума «Наш Татарстан» определят лучшие молодежные проекты

Разработки со всей республики будут представлены на выставке в казанском ИТ-парке.

12:44
Мухаметшин о СМИ: «Нужно быть в тренде и жить жизнью республики»
12:30
АКРА повысило кредитный рейтинг Tele2 до уровня A со стабильным прогнозом

Повышению рейтинга поспособствовала высокая рентабельность компании.

12:29
МЧС Татарстана напоминает местным жителям о мерах безопасности при сильном ветре

Утром и вечером 18 мая местами в Татарстане ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 18 метров в секунду.

12:16
Мухаметшин о журналистах: «Вы летописцы, носители большой истории»

Представители СМИ РТ не раз демонстрировали пример гражданской ответственности и верности делу, заявил Председатель Госсовета Татарстана.

12:02
Во время проведения WorldSkills Russia на подъезде к аэропорту Казани ограничат движение грузовиков

В Казани с 20 мая стартует финал VII Национального чемпионата WorldSkills Russia, соревнования будут проходить до 24 мая.

11:54
Слежение за осанкой и безопасность отелей: в Казани начался второй форум Digital Start

Победители форума молодежного цифрового предпринимательства получат по 20 тыс. рублей.

11:40
Альфия Когогина: Почти полгода моногорода живут в неведении

1 января текущего года приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов» была досрочно завершена.

11:37
В Набережных Челнах у наркокурьера обнаружили почти 100 граммов амфетамина

Синтетический наркотик обнаружили у пассажира легковушки, остановленной сотрудниками ДПС.

11:26
Мухаметшин предложил создать в Татарстане спортивную газету

Спорт в республике активно развивается, однако специализированного издания в республике нет, посетовал Председатель Госсовета РТ.

11:23
Трое дорожных рабочих пострадали на пожаре в строительной будке в Малой Атне

Пострадавших с ожогами различной степени тяжести доставили в Атнинскую ЦРБ.

11:22
В соцсети появилось видео, как футболисты и болельщики «Нефтехимика» ликуют после выхода в ФНЛ

Матч в Сызрани завершился со счетом 2:0 в пользу нижнекамцев.

11:10
В «Смене» откроется выставка «Самиздатель, самчитатель»

Экспозиция включает артефакты, связанные с издательскими практиками «Народного дворника России Старика Б. У. Кашкина».

10:55
В Черемшанском районе восстановили газопровод, поврежденный из-за обильных дождей

ЧП произошло в минувшую среду в селе Старый Утямыш.

10:52
Челнинцам на «Ночи музеев» предложат пощупать содержимое 11 черных коробок

Необычная выставка ждет горожан в музее истории Автограда.

События