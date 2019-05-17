Питерская балерина «спасла» постановку «Шурале» XXXII Нуриевского фестиваля за три дня до показа

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). Накануне в Казани в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля состоялся четвертый спектакль XXXII Нуриевского фестиваля. Для постановки национальной классики, балета «Шурале», буквально за три дня до показа срочно пришлось подыскивать замену исполнительнице одной из главных партий – девушки-птицы Сююмбике.

«Должна была танцевать другая балерина – Рената Шакирова из Мариинского театра. Но что-то случилось, произошла срочная замена. Я была приглашена буквально за три дня. И так сложилось, что именно в эти дни у меня свободное время, а уже завтра, например, спектакль “Спартак” в своем, Михайловском театре», – рассказала ИА «Татар-информ» солистка Санкт-Петербургского театра оперы и балета имени Мусоргского – Михайловского театра Сабина Яппарова.

Однако в отличие от Ренаты Шакировой, победительницы телепроекта «Большой балет» канала «Культура» 2016 года, которая исполняет партию Сююмбике в постановке «Шурале» в Мариинском театре, Сабина Яппарова не была прежде знакома с этой ролью. Более того, по признанию балерины, даже никогда ее не смотрела в исполнении других танцовщиц. Своеобразную хореографию, значительно отличающуюся от классических постановок, пришлось осваивать за считанные дни.

«Очень тяжело, да еще с нуля. В обычном режиме на это потребовалось бы около месяца. “Шурале” хореографически, действительно, насыщенный и нестандартный балет. Сегодня только про себя думала: “Да, тут "Спартак", пожалуй, еще ничего” (ранее премьеры казанской балетной труппы Михаил Тимаев и Кристина Андреева назвали спектакль «Спартак» самым сложным в программе фестиваля – прим. Т-и). Но я довольна собой, и здесь хороший коллектив, все помогали – очень много положительных эмоций», – поделилась впечатлениями от участия в Нуриевском фестивале Яппарова.

Ее партнер и коллега по Михайловскому театру Эрнест Латыпов предстал перед казанской публикой в роли смелого Былтыра. Партия танцовщику знакома: будучи ранее в труппе Мариинского театра, около четырех лет назад он уже исполнял ее. К Нуриевскому фестивалю в Казани потребовалось лишь обновить навыки.

«Есть небольшая разница в постановке. В Мариинке все-таки этот балет по-другому идет. Есть свои хореографические нюансы. Тем более даже когда костюм надеваешь, движение уже по-другому чувствуешь. Сейчас на мне местный костюм, он отличается от мариинского», – сказал Эрнест Латыпов, показавший зрителям фестиваля удалого и бесстрашного батыра.

К слову, танцовщик уже становился участником Нуриевского фестиваля, но был задействован не в спектаклях, а в гала-концерте – в 2012 году исполнял па-де-де из балета «Талисман». Сабина Яппарова солировала в «Жизели» годом ранее.

Звезда труппы Татарского театра Олег Ивенко, сыгравший в недавно прогремевшем фильме Рейва Файнса «Нуриев. Белый ворон» «летающего татарина» Рудольфа Нуриева, вышел на сцену в этот вечер в роли Шурале. Коварный, злобный персонаж в его исполнении стал игривым проказником и не раз заставил зал смеяться над своими комичными выходками. В премьере Нуриевского фестиваля, балете «Корсар», Ивенко исполнил партию раба Али – верного слуги предводителея пиратов.

«Переключаться с одной партии на другую помогает опыт, наверное. В каждой партии что тебя сподвигает танцевать еще и еще? Надо находить новое и новое – и это самое интересное. Сегодня, я думаю, я нашел много нового, раз ко мне подходили люди и сами говорили об этом. Прежде я танцевал иначе, много репетировал, а сегодня добавил больше драматизма и, думаю, это многие заметили», – рассказал о механизме столь удачного актерского перевоплощения Ивенко.

Во время оваций зала, которыми публика поблагодарила исполнителей трехактного спектакля-сказки, прославленный Олег Ивенко сдержанно оставался позади приглашенных участников, акцентируя участие питерских солистов Сабины Яппаровой и Эрнеста Латыпова.

Начавшись 13 мая, Нуриевский фестиваль в этом году завершится 30-го числа. Следующий спектакль, балет «Спартак», состоится 18 мая. Режиссером гала-концерта XXXII Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева станет Андрис Лиепа, сын знаменитого танцовщика Мариса Лиепы и в прошлом сам солист балета Большого театра. В 2017 году он уже ставил гала-концерты фестиваля имени Нуриева в Казани.

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