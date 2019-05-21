Президент РТ осмотрит площадки WorldSkills и примет участие в пленарной сессии с Татьяной Голиковой

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня планирует осмотреть соревновательные площадки финала национального чемпионата WorldSkills Russia, посетить пленарную сессию, а также принять участие в заседании оргкомитета WorldSkills-2019 под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

Одним из первых мероприятий в деловом графике Рустама Минниханова станет встреча с министром экономики, науки и цифрового общества Тюрингии Вольфгангом Тифензее, который накануне прибыл в Казань. Переговоры пройдут в Доме Правительства РТ, после чего Президент республики направится на территорию выставочного комплекса «Казань Экспо», где состоится заседание оргкомитета по подготовке и проведению мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills-2019 под руководством Татьяны Голиковой.

«На территории „Казань Экспо“ Президент Татарстана и вице-премьер России планируют также осмотреть соревновательные площадки финала национального чемпионата WorldSkills Russia и принять участие в панельной дискуссии», — отметили в пресс-службе.

В Казани 20 мая прошла церемония открытия финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Соревнования состоятся 21 — 23 мая, в них примут участие более 1,5 тыс. конкурсантов из 85 регионов страны. Параллельно пройдут соревнования «Навыки мудрых (50+)». В этом чемпионате будут соревноваться свыше 390 участников по 26 компетенциям WorldSkills. Участниками финала также станут 152 иностранных конкурсанта из 26 стран. Они будут выполнять задания вне соревновательной программы в режиме тренировки.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.