Участниками чемпионата WorldSkills Russia в Казани станут 152 иностранных конкурсанта из 26 стран

(Казань, 20 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Участниками финала VII Национального чемпионата WorldSkills Russia в Казани станут 152 иностранных конкурсанта из 26 стран. Они будут выполнять задания в режиме тренировки. Об этом рассказала сегодня на установочном пресс-брифинге в «Казань Экспо» координатор представителей медиа WorldSkills Russia Наталия Южакова.

«Помимо конкурсантов из 85 регионов России в чемпионате участвуют несколько других категорий вне зачета. То есть они участвуют, но медали не получат. Первая категория — иностранные конкурсанты. Иностранцы будут выполнять те же задания, что и участники нацфинала, но в режиме тренировки, — сообщила Южакова. — 26 стран приехали. Они соревнуются и получают оценки».

По ее словам, иностранцы приехали, чтобы оценить площадку, на которой будет проходить чемпионат мира WorldSkills Kazan 2019. «Также они хотят посмотреть подготовку к чемпионату», — добавила координатор представителей медиа WorldSkills Russia.

Участниками финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Казани станут 1513 конкурсантов, 363 из них − юниоры. Экспертное сообщество представят 1274 компатриота.

Финальные состязания Национального чемпионата состоятся с 21 по 23 мая в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

На соревновательной площадке будет представлена 91 компетенция, а также 23 компетенции блока Future Skills. По 48 компетенциям будут соревноваться участники WorldSkills Russia Juniors.

Соревнования национального чемпионата проходят по компетенциям шести блоков профессий – строительной сферы, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, производства и инженерных технологий, сферы услуг, а также транспорта и логистики.

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