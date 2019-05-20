Минниханов в Казани открыл чемпионат рабочих профессий WorldSkills Russia

(Казань, 20 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии VII Национального чемпионата WorldSkills Russia и II Национального чемпионата «Навыки мудрых». Торжественная церемония проходит в ледовом дворце «Татнефть Арена».

«Вы — наша надежда. Победители будут защищать интересы нашей страны на мировом чемпионате. Уверен, что чемпионат на площадке „Казань Экспо“ пройдет достойно. Эти состязания — генеральная репетиция чемпионата в августе, который пройдет в Казани», — обратился Президент к присутствующим.

Минниханов поблагодарил оргкомитет WorldSkills, который в 2015 году в жесткой конкуренции определил столицу Татарстана местом проведения мирового чемпионата. Кроме того, руководитель республики выразил слова признания Президенту РФ Владимиру Путину и Правительству страны за поддержку этой инициативы.

«Желаю вам честной и бескомпромиссной борьбы, чтобы победил сильнейший. Не все из вас станут чемпионами, но Казань всегда будет вас ждать. Вы самые долгожданные и нужные гости», — напутствовал участников Минниханов.

Россия совсем недавно присоединилась к движению WorldSkills, каждый проводимый национальный чемпионат — это новая ступенька, заявила заместитель министра просвещения России Ирина Потехина.

«Чемпионат в Казани, как уже сказал Президент республики — это репетиция. Но это и наш профессиональный чемпионат совершенно нового уровня. Это еще и испытание каждого из вас. Каждый из вас независимо от итогового места покорит свою высоту. Я желаю каждому из вас, чтобы этот чемпионат стал только началом, чтобы каждый из вас шел по пути соревнований всю жизнь», — сказала замминистра.

Каждого участника состязаний в Казани поздравил президент международной организации WorldSkills International Саймон Бартли. Тот факт, что они все здесь сегодня собрались, — это уже огромное достижение, подчеркнул он.

«Этот год, конечно же,особенный. Чемпионат WorldSkills впервые в истории проводится в России. Мы, так же, как и вы, чрезвычайно рады, что совсем скоро в Казани состоится мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills», — заявил Бартли.

Участниками финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Казани станут более тысячи конкурсантов. Экспертное сообщество представят 1274 компатриота.

Финальные состязания Национального чемпионата состоятся с 21 по 23 мая в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

На соревновательной площадке будет представлена 91 компетенция, а также 23 компетенции блока Future Skills. По 48 компетенциям будут соревноваться участники WorldSkills Russia Juniors.

Соревнования национального чемпионата проходят по компетенциям шести блоков профессий — строительной сферы, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, производства и инженерных технологий, сферы услуг, а также транспорта и логистики.

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