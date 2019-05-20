В Нижнекамске объявлен сбор средств на строительство новой мечети

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Имам-мухтасиб Нижнекамска Салих хазрат Ибрагимов объявил о начале сбора средств на строительство мечети в 35-м микрорайоне, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Специальный ящик с баннером установлен при входе в Соборную мечеть. Также есть банковские реквизиты для безналичных перечислений. Подробности о строительстве мечети можно узнать по телефону: 8 (8555) 42-08-68.

«Проект разработан на основе традиций, с учетом требований сегодняшнего дня и с прицелом на будущее», – отметили в пресс-службе Соборной мечети.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске построят минималистичную мечеть с отдельным минаретом. Проект культового сооружения уже готов, на днях его одобрил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин

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