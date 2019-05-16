В Нижнекамске построят минималистичную мечеть с отдельным минаретом

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Появились эскизы новой мечети, которую планируют построить в Нижнекамске. Проект культового сооружения уже готов, на днях его одобрил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, который посетил Нижнекамск с рабочим визитом, сообщает пресс-служба района.





При разработке идеи архитекторы взяли за основу старинные мусульманские сооружения конца первого тысячелетия, которые сохранились в Бухаре, Иране, Афганистане и Ираке. Мечети того времени отличают монументальность, кирпичная или каменная кладка, естественный цвет стен.





Также при проекте учитывались принципы инклюзивности, информационной тишины, минимализма и социального сотрудничества.





Новая мечеть будет располагаться рядом с 34-м и 35-м микрорайонами, за густо посаженными деревьями. Здание будет выполнено в виде правильного параллелепипеда, здесь также благоустроят мини-площадь и построят отдельный минарет высотой около 30 метров.



Мечеть сможет вместить для молитв как минимум 400 верующих.

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