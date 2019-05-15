Муфтий Татарстана рассмотрел проект новой мечети Нижнекамска на 400 человек

(Казань, 15 мая, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин совершил рабочий визит в Нижнекамск. Имам-мухтасиб города и советник муфтия РТ по международным связям Салих хазрат Ибрагимов и глава города Айдар Метшин обсудили строительство новой мечети в 35-м микрорайоне города, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.





Представители нижнекамского духовенства ознакомили казанского гостя с эскизным проектом новой мечети, рассчитанной на 400 человек.



Салих хазрат также рассказал о религиозной ситуации в районе и мероприятиях, проводимых в городе по случаю месяца Рамазан.





Ключевым же событием визита муфтия в Нижнекамский район стало общение с имамами района, а также встреча с Айдаром Метшиным. Послушать наставления Камиля хазрата собрались 20 имамов района. После совершения коллективного намаза состоялся ифтар. Меджлис разговения прошел также с участием мэра Нижнекамска.

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