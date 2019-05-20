Татар-информ

20 мая 2019, 14:38

Общество

Участники компетенции по печатным технологиям WorldSkills Russia ознакомились с рабочим местом

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Общество

Участники компетенции по печатным технологиям WorldSkills Russia ознакомились с рабочим местом

Фото: Салават Камалетдинов

Всего в компетенции «Печатные технологии в прессе» за выход на мировой уровень поборются 7 участников.

(Казань, 20 мая, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В казанской типографии А-Пресс прошёл первый ознакомительный день участников компетенции «Печатные технологии в прессе», за выход на мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 будут бороться cемь представителей Москвы, Казани, Рыбинска, Уфы и Новосибирска.

От Татарстана в этой компетенции примет участие Элеонора Агеева. Девушке 22 года, типографией она занимается около двух лет. На чемпионат, как сама говорит, попала внезапно.

«Первый раз, полтора года назад, я заняла второе место на региональном. На втором региональном я заняла первое место, потом вне конкурса участвовала в чемпионатах других регионов, там тоже получались неплохие баллы», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» Элеонора. 

Задание для участников остается секретным. По итогу должен получится качественный печатный продукт.

«Общим стандартным заданием для всех участников является печать на офсетной листовой печатной машине, печать на цифровой печатной машине, выполнение операций по техническому обслуживанию», — отметила главный эксперт соревнований Ирина Марунова.

Согласно требованиям к оборудованию, в этой компетенции для печати участники должны работать только на немецких машинах Heidelberg, которых должно быть две. Единственной типографией, подходящей по критериям, оказалась казанская А-Пресс. 

«Мы рады, что причастны к этому мероприятию, потому что это популяризация рабочей профессии. У нас работают 40 сотрудников, которые постоянно задействованы в ручном труде, поэтому для нас это близко и мы заинтересованы в подготовке молодых печатников», — поделился директор типографии Владислав Варфоломеев.

Сегодня в Казани стартует финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» — WorldSkills Russia. Соревнования состоятся 21 — 23 мая на территории международного выставочного центра «Казань Экспо». Открытие пройдет сегодня в 19.00 на площадке ледового дворца «Татнефть Арена».

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