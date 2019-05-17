Татар-информ

17 мая 2019, 21:08

Общество

Бесплатные билеты, шаттлы и электрички: как попасть на финал WorldSkills Russia в Kazan Expo

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Общество

Бесплатные билеты, шаттлы и электрички: как попасть на финал WorldSkills Russia в Kazan Expo

Соревнования состоятся 21 — 23 мая.

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). В начале следующей недели, 20 — 24 мая, в Казани пройдет финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» — WorldSkills Russia. Соревнования состоятся 21 — 23 мая на территории международного выставочного центра «Казань Экспо». В преддверии чемпионата пресс-служба WorldSkills напоминает, как попасть на соревнования.

Прежде всего, нужно получить бесплатный электронный пригласительный билет. Для этого надо зарегистрироваться на сайте https://tickets.worldskills.ru/, указать время, в которое планируется посетить соревнования, и ответить на несколько вопросов. Для детей до 12 лет электронный билет не нужен, но необходимо быть в сопровождении взрослого.

Во время регистрации можно отметить необходимость кресла-коляски для посетителей с ограниченными возможностями, а также указать другие специальные требования.

Следует обязательно распечатать полученный электронный билет, поскольку сканер может не считать штрих-код с экрана мобильного телефона.

Добраться до «Казань Экспо» можно на специальном шаттле — автобусы будут отправляться от «перехватывающих» парковок у торгового центра «Леруа Мерлен» (Оренбургский тракт, 174), станции метро «Дубравная» и у торгового центра МЕГА Казань (Проспект Победы, 141). Для посадки на шаттл необходимо иметь при себе распечатанный электронный билет, однако количество мест в автобусах ограничено. С расписанием шаттлов можно ознакомиться на официальном сайте чемпионата.

До места проведения соревнований также можно доехать на электричке. Пригородные электропоезда курсируют от железнодорожного вокзала до Международного аэропорта «Казань», стоимость проезда составит 40 рублей.

В «Казань Экспо» работают камеры хранения. Со списком предметов, которые нельзя оставлять в камерах хранения и проносить на территорию «Казань Экспо» также можно ознакомиться на сайте соревнований.

Кроме того, на территории выставочного центра будут работать зоны питания — приобрести закуски, снеки и напитки можно как по наличному, так и по безналичному расчету.

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