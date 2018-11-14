На сайте «Официальный Татарстан» покажут прямую трансляцию открытия финала WorldSkills Russia

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). На сайте «Официальный Татарстан» пройдет прямая трансляция открытия финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», сообщает пресс-служба Президента РТ.

В церемонии примет участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, открытие пройдет сегодня в 19.00 на площадке ледового дворца «Татнефть Арена».

Соревнования состоятся 21 — 23 мая в международном выставочном центре «Казань Экспо». Из более 1,5 тыс. конкурсантов определят лучших в 91 компетенции. Кроме того, будут представлены 23 компетенции блока Future Skills, а в 48 компетенциях будут соревноваться юниоры.

Трансляция церемонии открытия будет доступна по ссылке.

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