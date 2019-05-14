Психолог о ЧП в казанской гимназии № 7: Нам нужно быть более чуткими к детям

(Казань, 20 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). ЧП в казанской гимназии № 7, когда неделю назад ученик вошел в кабинет русского языка, достал пневматический пистолет, нож и захватил в заложники одноклассников, служит сигналом к действию взрослых. Они должны стать более чуткими. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщила руководитель службы детского телефона доверия Минтруда РТ Ирэна Боброва.

«Этот пример говорит о том, что нам всем нужно быть более внимательными и чуткими к детям. Мы всегда, в любой ситуации стоим на стороне ребёнка. Для нас важно соблюдать его интересы, быть на защите детей», – сказала она.

Собеседница считает, что подросток находился в кризисном состоянии, ему было эмоционально плохо, у него был психологический дискомфорт, какая-то внутренняя неудовлетворенность, которая изменила его поведение.

«Предполагаю, что, скорее всего, в данной ситуации нужно рассматривать детско-родительские отношения, отношения со сверстниками, его внутренние переживания и состояние», – сказала Боброва.

Руководитель службы детского телефона доверия считает, что современные дети стали более агрессивными из-за нравственных установок, которые формируются ещё в дошкольном возрасте. И если не оказывать своевременную профилактику такого поведения, то можно избежать агрессии.

«В любом случае я понимаю, что подростковому возрасту свойствен юношеский максимализм, но ведь его можно направить на позитивные проявления – на проведение соревнований, конкурсов, где как раз присутствует элемент соперничества», – заключила она.





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