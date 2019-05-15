Нижнекамец предложил установить на новом колесе обозрения «умную подсветку», как на телевышке

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Нижнекамцы продолжают высказывать свои идеи по новому колесу обозрения. Так, житель города Евгений Опанасенко считает, что аттракцион должен стать иллюминированным продолжением парка «Семья», сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



По его словам, по всей площади аттракциона нужно устанавливать умную подсветку, как на телевышке, с определенными меняющимися цветами и фигурами, а в центре можно установить интерактивное табло.



«Совместно с телевышкой эффект будет феерическим, притягивающим и впечатляющим, и дальше эту тему можно развивать, расширяя парк и конструкции с подсветкой», – убежден житель города.



Ранее жители предложили оборудовать колесо обозрения кабинками с пандусами, а Анна Чайкун высказала пожелание видеть кабинки в форме огоньков, а само колесо – огромным канделябром. Как считает нижнекамка, для парка «Семья» такое решение станет символичным.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что новый аттракцион высотой 42 метра запустят к Новому году.

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