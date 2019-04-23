Колесо обозрения с обогреваемыми кабинками запустят в Нижнекамске к Новому году

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). На заседании инвестиционного совета в Казани был одобрен проект строительства большого колеса обозрения в Нижнекамске. Современное колесо обозрения высотой 42 метра хотят установить в городском парке «Семья», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Автор проекта Артем Белкин отметил, что если смотреть на сферу отдыха и развлечений, текущий спрос на развлекательные услуги не удовлетворен, а потребность общества в парковых развлечениях увеличивается.



Главной особенностью аттракциона является то, что его можно будет использовать круглогодично. Кабинки будут закрытыми, а также будут обогреваться, поэтому аттракцион сможет функционировать даже в зимнее время.



Объем инвестиций на сегодняшний день составляет 63 млн рублей. Эти средства будут потрачены не только на строительство аттракциона, но и на благоустройство прилегающей территории. Запустить колесо планируют в декабре – перед Новым годом. Предположительно проект окупится примерно за шесть лет.

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