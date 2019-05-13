Нижнекамцы предложили назвать новое колесо обозрения «Обручальным кольцом» и оборудовать пандусами

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Жители Нижнекамска продолжают присылать свои предложения по новому колесу обозрения. Так, Любовь Ибрагимова предложила назвать аттракцион «Обручальным кольцом». Эта игра смыслов связывает форму объекта и локацию – парк «СемьЯ», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Франгиз Мухамадеев предложил оборудовать колесо обозрения приспособлениями для людей с ограниченными возможностями здоровья. Специально оборудованные кабинки есть на аттракционах в Ростове-на-Дону, Иркутске, Ярославле и других городах.



По словам местного жителя, необходимо продумать возможность заезда в кабинки колеса обозрения с колясками, в том числе и для родителей с маленькими детьми. «Вот тогда действительно мы всех удивим и опередим в вопросе о правах человека. А жители города будут гордо называть его: “Наше "Семейное колесо!"“» – отметил нижнекамец.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что к Новому году в Нижнекамске запустят новое колесо обозрения. Его высота составит 42 м. Жителям города предложили придумать название для нового аттракциона, а также спросили, какие элементы или иллюминацию они хотели бы видеть. Все предложения можно присылать на почту: smi.nk@mail.ru.



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