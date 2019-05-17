Татар-информ

17 мая 2019, 22:20

Общество

«Хрустальное перо-2019»: Более 1,5 тыс. конкурсных работ и 13 победителей

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Общество

«Хрустальное перо-2019»: Более 1,5 тыс. конкурсных работ и 13 победителей

Фото: Рамиль Гали

В Казани подвели итоги XXII Республиканского конкурса в сфере журналистики и массмедиа «Бэллур калэм – Хрустальное перо».

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Церемония награждения победителей XXII Республиканского конкурса в сфере журналистики и массмедиа «Бэллур калэм – Хрустальное перо» состоялась сегодня в Казани. В этом году на журналистский конкурс поступило свыше 1,5 тыс. работ.

Победителей определили в номинациях «За верность делу», «Лучшая редакция года», «Лучший журналист года», «Взгляд через объектив», «Туган тел», а также в специальных проектах – «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018», «Год добровольца (волонтера) в РФ», «Год Льва Толстого в РТ» и «200-летие со дня рождения Шигабутдина Марджани». Обладателем Гран-при стал начальник службы национального вещания ГТРК «Татарстан» Миназим Сепперов.

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Первыми со сцены КРК «Пирамида» были объявлены победители номинации «Лучшая редакция года». В этом направлении победу одержали редакции журнала «Казан» – «Казань» и газеты «Челнинские известия».

«В ваших руках – сильнейшее орудие. Недаром говорят: “Что написано пером – не вырубишь топором”, “Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь”. Но мы всегда уверены, что из ваших уст звучит объективность и реальность», – сказал главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов, вручая награды победителям.

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В номинации «Лучший журналист года» победа досталась корреспонденту татарской редакции ИА «Татар-информ» Рузиле Мухаметовой. Кроме того, победителем республиканского конкурса признан посмертно Алексей Кулешов (телекомпания «Эфир»).

Награды в номинации «За верность делу» вручаются заслуженным работникам медиаотрасли, а также ветеранам печати, радио, телевидения, издательско-полиграфической деятельности, внесшим большой вклад в развитие журналистики и укрепление журналистского сообщества Татарстана. По итогам конкурса текущего года лучшим в этом направлении стал писатель Камиль Каримов.

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В номинации «Взгляд через объектив» участвуют фотожурналисты и телеоператоры республиканских, городских и районных средств массовой информации. Здесь победителями стали Алексей Вангаев (газета «Заря» Алексеевского района) и Ринат Сафин (ТРК «Новый век»).

«Говорят, что оператора не видно – он за кадром. Но хорошего оператора видно, еще как видно. И мы, режиссеры, за хорошего оператора всегда боремся», – отметил во время церемонии награждения председатель Союза кинематографистов РТ Ильдар Ягафаров.

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Победа в номинации «Туган тел» досталась Юлии Давлетбаевой из газеты «Туган як» города Октябрьский Башкортостана. На эту номинацию заявляются редакции и отдельные журналисты СМИ, выходящих на татарском языке за пределами нашей республики.

За лучшее освещение отдельных тем в средствах массовой информации были отобраны победители специальных проектов: «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018» – ГТРК «Татарстан», «Год добровольца (волонтера) в РФ» – редакция газеты «Кайбицкие зори», «Год Льва Толстого в РТ» – телеканал «Мамадыш ТВ», «200-летие со дня рождения Шигабутдина Марджани» – творческая группа передачи «Эдэби хэзинэ» ТРК «Новый век».

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На торжественном мероприятии также вручили благодарности Президента РТ и Кабинета Министров РТ представителям различных СМИ. Почетной грамотой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и благодарственным письмом Фонда возрождения памятников истории и культуры РТ награжден руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрат Зарипов.

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Победители номинаций конкурса получили дипломы, статуэтки «Бэллур калэм – Хрустальное перо» и денежные призы. Главный приз – автомобиль «Лада Гранта» – достался обладателю Гран-при. 

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