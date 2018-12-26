В Соборной мечети Казани могут появиться музей, конференц-зал и медресе

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Соборной мечети Казани, проект которой сейчас разрабатывается, могут быть созданы музей, конференц-зал, медресе или торговая площадка. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

«Площадка для строительства мечети уже подбирается, но самое главное, чтобы место для нее не было местом раздора. Она не будет мечетью чиновников или хазрата, а будет народной», – заявил Камиль хазрат Самигуллин.

Проект мечети планируется обсудить с общественностью. Пока изучаются проекты других мечетей, например, самой большой турецкой мечети «Чамлыджа» (может вместить до 63 тыс. верующих – прим. Т-и). С помощью подобных исследований проектировщики смогут определиться, какие ноу-хау можно будет реализовать в Соборной мечети Казани.

«Может быть, там появятся музей, конференц-зал, медресе или торговые площади. Также станет понятно, понадобится ли там подземная парковка, если вдруг мечеть будут строить рядом с рекой», – заметил муфтий Татарстана.

Первостепенным вопросом сейчас остается выбор участка, после чего будет гораздо легче определиться с проектом. По словам Камиля хазрата, проектировщики основательно подходят к проблеме, так как понимают востребованность мусульманского храма.

«Мне кажется, мечеть должна быть построена на видном месте, чтобы гости столицы Татарстана могли увидеть самую главную мечеть – жемчужину Казани. То есть из центра ее точно должно быть видно», – заключил Самигуллин.

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