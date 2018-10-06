Исхаков: Рано говорить о месторасположении Соборной мечети в Казани

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Рано говорить о месторасположении Соборной мечети, пока не решено, какие объекты будут входить в ее состав. Такую мысль выразил помощник Президента РТ, руководитель инициативной группы по вопросам строительства Соборной мечети в Казани Камиль Исхаков в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ».

«Нужно сделать набор объектов, которые будут входить в состав Соборной мечети. Это объекты, которые связаны с богослужением — для проведения никаха и других обрядов. Второе — они должны нести в себе образовательную функцию. Начиная с детского садика, медресе. Короче говоря, это большой объем содержательных объектов, а потом и каких-то коммерческих. Религия же у нас отделена от государства, они должны сами себя содержать», — отметил Исхаков.

Он также сказал о еще одном блоке вопросов, которые связаны с внутренним содержанием Соборной мечети. Такого опыта у Татарстана нет, и его не так много в России, отметил Исхаков.

«Пока мы с этим не определились, мы не можем определяться с местом. Я занимаюсь подготовкой этих вопросов, они все очень сложные. Потом буду согласовывать с Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым], разумеется. В дальнейшем начнем более четко определяться с местом», — сказал помощник Президента РТ.

Ранее зампредседателя татарстанского регионального отделения «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Фарида Забирова сообщила, что Соборная мечеть может появиться в буферной зоне Казанского Кремля. О своей обеспокоенности этим фактом она сказала на заседании Общественного совета при Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

«У каждого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО есть выдающаяся универсальная ценность — ВУЦ. Эти признаки ВУЦ — самое главное, что мы формулировали для всех трех объектов [ЮНЕСКО в Татарстане]. На ВУЦ, куда входит панорама от Кремля, вид Кремля — это [строительство Соборной мечети] будет воздействовать — усиливать или ослаблять Кремль. Если это будет большой объем, она будет градостроительно давить на него», — заявила Забирова.

Она пояснила, что Соборная мечеть будет «давить» на Казанский Кремль, если появится в его буферной зоне. Это территория площадью 115 га вокруг памятника ЮНЕСКО. В нее входят Ленинская и Кировская дамбы; территории береговой линии реки Казанка, где находятся отель «Ривьера», НКЦ «Казань» и цирк.

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