В Казани для Республиканского ифтара закупили 1,3 тонны риса для плова и 600 кг колбасных изделий

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани для VII Республиканского ифтара закупили 1,3 тонны риса для плова, 2,3 тонны фруктов и по 600 кг колбасных изделий и конфет. Стоимость одной порции для разговения составляет 500 рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила начальник отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль Биктимирова.

«На “Казань Арену” уже привезли ланч-боксы, то есть вся посуда уже находится там. Постепенно приходят скатерти и продукты питания», – рассказала спикер.

Также для разговения заказали по 15 тыс. треугольников, беккенов и батончиков чак-чака, около 2,3 тонны фруктов и большое количество воды.

Основное меню участников ифтара будет состоять из фруктов, сухофруктов, воды, соков, плова, овощной и мясной нарезок.

Для гостей без билета предусмотрено около 1 тыс. ланч-боксов для разговения за пределами стадиона «Казань Арена».

«Хочется напомнить, что еда – это не суть, а лишь форма для нашей встречи», – заметил в свою очередь муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

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